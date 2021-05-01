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Домашний доктор: как убрать синяк?

Домашний доктор: как убрать синяк?

Многие из нас – обладатели чувствительной кожи. Иногда мы можем столкнуться с появлением синяков на теле, причем не только в результате удара, но и из-за слабого тонуса сосудов. Чтобы быстро убрать гематому, воспользуйтесь полезными советами.

Холодный компресс

Первая помощь при появлении синяка – это «ледяная терапия», она не допустит дальнейшего образования синяка и отека. Холод сокращает стенки сосудов, скорость кровотока уменьшается, и количество крови, которая просачивается в окружающие ткани, снижается. Однако лед или холодную бутылку с водой не нужно прикладывать к коже напрямую, а завернуть в кухонное полотенце. Держать следует не дольше десяти минут за раз, а потом дать ушибу «отдохнуть» и повторить процедуру через 20 минут.

Эластичный бинт

Врачи рекомендуют оборачивать место ушиба эластичной повязкой. Это сожмет ткани и предотвратит протекание кровеносных сосудов. После уже можно использовать холодный компресс.

Алоэ вера и народные средства

Масло или сок алоэ вера содержит множество полезных ферментов, которые помогают успокоить боль и снижают воспаление. Использовать можно как срезанный листок растения на домашнем вазоне, так и готовый продукт. Самое главное – использовать чистый гель, без добавок. Еще один вариант – сделать компресс из сырого картофеля или лука и оставить на пару часов. Сок картофеля поможет осветлить гематому. Не менее эффективные способы: сок зелени сельдерея или петрушки, настойка календулы, йод, бадяга и раствор уксуса или водки.

Полезные рекомендации:

  • В первый день после появления синяка нужно как можно меньше прикасаться к нему и тем более надавливать на него.
  • Если гематома появилась на ноге, нужно найти возможность лечь и поднять ноги выше груди. Так кровь будет постепенно отливать от поврежденного участка, что позволит предотвратить разрастание синяка.
  • Нанесите мазь от синяков, желательно с охлаждающим эффектом. В составе такого средства должны присутствовать гепарин или декспантенол.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как бороться с воспалением дёсен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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