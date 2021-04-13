Долги украинцев могут взыскивать автоматически: список банков и условия

В Украине банки начали взыскивать долги граждан-должников автоматически. Взыскание по требованию государственных и частных исполнителей.

На данный момент к системе автоматического взыскания долгов подключились семь банков: ПриватБанк, monobank, Банк Восток, Таскомбанк, Универсал Банк, ОКСИ Банк, Индустриалбанк и ПроКредит Банк, информирует OpenDataBot.

Сообщается, что Министерство юстиции Украины еще Минюст 23 марта 2021 года издало приказ, упрощающий процедуру взыскания долгов. Если ранее банки могли принудительно списывать деньги только за неуплату алиментов, то теперь теперь списывать долго в онлайн-режиме.

Списать долги могут у граждан, внесенных в Единый реестр должников. В нем сейчас около 5,5 миллионов долгов, в основном за коммунальные услуги, административные штрафы или неуплату алиментов.

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