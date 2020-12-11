Должникам за воду блокируют платежные карточки

В Одессе долги потребителей за воду продолжают бить рекорды. По состоянию на 11 декабря потребители задолжали «Инфоксводоканалу» почти четверть миллиарда гривен.

Чтобы предприятие могло вовремя оплачивать электроэнергию, реагенты и горюче-смазочные материалы, а также бесперебойно подавать воду в условиях карантина, юристы водоканала усилили работу по принудительному взысканию задолженности в судебном порядке.

По словам специалистов, рассмотрение такого рода дел происходит в рамках упрощенного судопроизводства – без вызова должников в суд, а срок от подачи заявления до вынесения приказа о взыскании задолженности составляет всего 5 дней. После чего он направляется государственным или частным исполнителям на реализацию.

Для подачи иска сумма долга не имеет значения, а ответчику придется кроме самого долга возместить судебный и исполнительный сбор, что может быть даже больше, чем первоначальный долг.

На сегодняшний день юридическим департаментом подано в суды почти 10 тысяч исков о взыскании долгов за услуги водопользования, причем ежедневно приходится подавать порядка нескольких сотен новых заявлений.

По делам о взыскании задолженности «Инфоксводоканал» не проиграл ни одного дела, наоборот, с юридических лиц в последние месяцы взыскано почти 17 миллионов гривен. Среди них наибольшая задолженность была в обслуживающих подразделениях одного из строительно-монтажных предприятий – 3,5 миллиона гривен, а также одного из одесских заводов – 2,3 миллиона гривен.

Среди населения также есть «рекордсмены». Так, один из потребителей по улице Академика Королева задолжал 120 тысяч гривен, а жительница села Великий Дальник – 106 тысяч гривен.

Юристы водоканала рассказали, что при наличии судебного решения взыскание задолженности производится исполнителями в первую очередь с платежных карт. Причем, сама карта может быть блокирована банком на период взыскания долга. Сегодня не редкость, когда должник за воду на кассе супермаркета понимает, что рассчитаться за покупку товаров сможет только после оплаты долгов. По последним данным, таким путем уже взыскана задолженность с более чем 1500 неплательщиков.

Тех потребителей, у кого нет платежной карты, по решению суда может ожидать наложение ареста на любое имущество или запрет выезда за границу.

Юристы «Инфоксводоканала» рекомендуют не доводить дело до суда. В случае финансовых сложностей предприятие всегда готово пойти навстречу своим абонентам и предоставить рассрочку.

Со своей стороны, «Инфоксводоканал» внедрил все современные сервисы дистанционного обслуживания. На сайте http://infoxvod.com.ua введена услуга оплаты за воду в один клик без регистрации и комиссий, бесплатно картой любого банка. Внедрены чат-боты Вайбер и Телеграм, с помощью которых можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.