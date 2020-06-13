Без суда и следствия: в Ливии из тюрьмы выпустили одесских моряков

14 членов экипажа танкера «Рута» выпустили з тюрьмы в Ливии, где они провели три года.

Сейчас моряки (все они жители Одессы и Одесской области) находятся в ливийском городе Мисурата и ждут, когда будет решен вопрос о возвращении домой.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТСН.

Напомним, танкер «Рута» и его экипаж в апреле 2017 года задержали ливийские военные. При задержании произошла перестрелка.

Моряков заподозрили в контрабанде нефтепродуктов, однако ни официального обвинения, ни суд так и не было.

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