Новости Одессы и Одесской области

Без суда и следствия: в Ливии из тюрьмы выпустили одесских моряков

Без суда и следствия: в Ливии из тюрьмы выпустили одесских моряков

14 членов экипажа танкера «Рута» выпустили з тюрьмы в Ливии, где они провели три года.

Сейчас моряки (все они жители Одессы и Одесской области) находятся в ливийском городе Мисурата и ждут, когда будет решен вопрос о возвращении домой.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТСН.

Напомним, танкер «Рута» и его экипаж в апреле 2017 года задержали ливийские военные. При задержании произошла перестрелка.

Моряков заподозрили в контрабанде нефтепродуктов, однако ни официального обвинения, ни суд так и не было.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить