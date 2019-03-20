﻿ Документальные блокбастеры о мире вокруг нас стартуют на «Интере» - Одесская Жизнь

Телеканал «Интер» начинает показ документальных блокбастеров о мире вокруг нас. Это фильмы об экологических проблемах, о явлениях, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и продуктах, которые употребляем. Эти факты и кадры могут навсегда изменить отношение зрителей к себе и к нашей планете.

С 24 марта каждое воскресенье в эфире канала – нашумевшие мировые проекты, озвученные на украинский язык телеведущим Андреем Данилевичем.

У ведущего проектов «Касается каждого» и «Круче всех» Андрея Данилевича большой опыт озвучивания как документальных, так и художественных фильмов. «Это работа, от которой я получаю удовольствие. В свое время я занимался этим профессионально и скучал по этому занятию, – говорит Андрей. – Я рад, что телеканал «Интер» доверил мне озвучивать документальные фильмы, в которых поднимаются очень важные вопросы. Если человечество в ближайшее время всерьез не задумается об угрозе экологической катастрофы и последствиях глобального потепления, то через 20-30 лет нас всех ждут серьезные проблемы. Это глобальное переселение людей из-за затопления территорий некоторых стран, остро встанет вопрос о чистоте питьевой воды и чистоте воздуха. Слава Богу, что сейчас внедряются передовые энергосберегающие технологии. Главное – начать с себя, с уважением относиться к своей планете. Когда это произойдет, тогда сможем решить и глобальные проблемы».

Уже в это воскресенье, 24 марта, в 14:10 «Интер» покажет документальный проект «Мусор» (англ. Trashed). Фильм призывает людей задуматься о проблеме загрязнения окружающей среды. Количество бытового мусора растет с каждым днем и наносит непоправимый вред экологии нашей планеты, представляя серьезную угрозу нашему здоровью. Главный герой документального проекта – актер Джереми Айронс – путешествует по миру, изучает проблемы, связанные с утилизацией отходов в разных странах, пытается узнать и растолковать зрителю пути их решения.

В следующее воскресенье, 31 марта, в 14:00 в эфире «Интера» – документальный фильм «Сахар» (англ. That Sugar Film). Он рассказывает о том, как мода на «здоровое питание» на самом деле приводит человечество к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого питается исключительно едой, имеющей маркировку «полезно для здоровья», чтобы раскрыть зрителям горькую правду о сахаре, который скрыт в здоровой еде.

В ближайшее время на «Интере» также выйдет документальный фильм «Дом» (англ. Home). Это совместный проект знаменитого режиссера Люка Бессона и всемирно известного фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана. «Дом» показывает зрителям красоту нашей планеты и демонстрирует, насколько разрушительными оказались последствия пренебрежительного отношения к ней человека. Это картина о том, как за последние полвека изменилась Земля под влиянием технологического прогресса и значительного увеличения населения.

Не пропустите документальные проекты, которые привлекли внимание всего мира, каждое воскресенье в эфире телеканала «Интер».