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До Санжійки – без вибоїн: дорожники завершують ремонт дороги до курортів Одещини (відео)

До Санжійки – без вибоїн: дорожники завершують ремонт дороги до курортів Одещини (відео)

Поблизу курортних сіл Одеської області завершуються ремонтні роботи на ділянці автомобільного шляху Т-16-47.

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Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

– Завершились роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетоного покриття на автодорозі Т-16-47 /Н-33/-Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжійка-/М-27/, км 17 – км 27 (Овідіопольський район)
Роботи з влаштування верхнього шару покриття заплановано розпочати на цьому тижні, – зазначає пресслужба.

Покращуємо курортний маршрут🏖Завершились роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетоного покриття на…

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Dienstag, 14. Juli 2020

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Одеській області завершився ремонт дороги до курортних сіл.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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