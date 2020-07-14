До Санжійки – без вибоїн: дорожники завершують ремонт дороги до курортів Одещини (відео)

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

– Завершились роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетоного покриття на автодорозі Т-16-47 /Н-33/-Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжійка-/М-27/, км 17 – км 27 (Овідіопольський район)

Роботи з влаштування верхнього шару покриття заплановано розпочати на цьому тижні, – зазначає пресслужба.

Покращуємо курортний маршрут🏖Завершились роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетоного покриття на… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Dienstag, 14. Juli 2020

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Одеській області завершився ремонт дороги до курортних сіл.