До Одесчины докатились отголоски румынского землетрясения

По данным Главного центра специального контроля Украины, источник землетрясения магнитудой 4,6 баллов по шкале Рихтера находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 130 километрах от границы с Украиной.

Сейсмологи отметили, что такие землетрясения относятся к ощутимым, но серьезной угрозы для населения не несут. Его могут ощущать жители верхних этажей многоэтажных домов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, откуда берутся прогнозы румынских ученых о мощном землетрясении.

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Фото из архива «Одесской жизни»