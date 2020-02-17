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Новости Одессы и Одесской области

До Дня закоханих в Одесі відбувся забіг легкоатлетів (фото)

До Дня закоханих в Одесі відбувся забіг легкоатлетів (фото)

16 лютого 2020 року в Одесі, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, відбувся III зимовий забіг «Winter Run 2020», присвячений Дню закоханих.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У змаганнях на дистанції 9,8 км взяли участь понад 180-ти легкоатлетів з різних міст: Одеси, Южного, Чорноморська, Кропивницького, Києва, Тернополя, Херсона, Теплодара та Вінниці.

За результатами змагання в абсолютному заліку переможцями та призерами серед чоловіків стали:

– Руслан Пєчніков (Одеса) – 1 місце (00: 33: 23: 00);

– Олександр Богачинський (Одеса) – 2 місце (00: 34: 30: 00);

– Олексій Волошин (Одеса) – 3 місце (00: 35: 18: 00).

Серед жінок призові місця зайняли:

– Христина Богомягкова (Одеса) – 1 місце (00: 37: 15: 00);

– Марія Радько (Одеса) – 2 місце (00: 38: 15: 00);

– Вікторія Бондаренко (Одеса) – 3 місце (00: 41: 09: 00).

Всі учасники забігу отримали медалі та солодкі призи.

Легкоатлетичний забіг проводиться з метою популяризації та пропаганди бігових масових заходів в Одесі, а також популяризації  здорового способу життя.

Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.
Лютневий забіг влаштували до Дня закоханих.

Фото: ОМР

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