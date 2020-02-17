До Дня закоханих в Одесі відбувся забіг легкоатлетів (фото)

16 лютого 2020 року в Одесі, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, відбувся III зимовий забіг «Winter Run 2020», присвячений Дню закоханих.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У змаганнях на дистанції 9,8 км взяли участь понад 180-ти легкоатлетів з різних міст: Одеси, Южного, Чорноморська, Кропивницького, Києва, Тернополя, Херсона, Теплодара та Вінниці.
За результатами змагання в абсолютному заліку переможцями та призерами серед чоловіків стали:
– Руслан Пєчніков (Одеса) – 1 місце (00: 33: 23: 00);
– Олександр Богачинський (Одеса) – 2 місце (00: 34: 30: 00);
– Олексій Волошин (Одеса) – 3 місце (00: 35: 18: 00).
Серед жінок призові місця зайняли:
– Христина Богомягкова (Одеса) – 1 місце (00: 37: 15: 00);
– Марія Радько (Одеса) – 2 місце (00: 38: 15: 00);
– Вікторія Бондаренко (Одеса) – 3 місце (00: 41: 09: 00).
Всі учасники забігу отримали медалі та солодкі призи.
Легкоатлетичний забіг проводиться з метою популяризації та пропаганди бігових масових заходів в Одесі, а також популяризації здорового способу життя.
Фото: ОМР
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