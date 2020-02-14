До Дня святого Валентина поліцейські Одещини розповіли зворушливі історії кохання співробітників (відео)

У День закоханих любов’ю, здається, дихає навіть повітря. У кожного воно своє, наше – у погонах.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У Подружжя патрульно-постового та слідчої з Ізмаїлу, приміром, випробуване роками. Як зустрілися у 1996 році в стінах територіального відділу поліції, кажуть Сергій та Вікторія Гуцаги, так і не розлучалися більше, пліч-о-пліч йшли по життю. Секрет міцного родинного щастя, зізнаються поліцейські, у взаємоповазі та підтримці за будь-яких обставин.

Криміналістка Юлія та інспектор сектору реагування патрульної поліції Тимофій з Подільська також сімейна пара, випробувана роками. За десять років, які ці доброзичливі, привітні та усміхнені поліцейські прожили разом, вони стали багатшими на двох синів, для яких зараз добудовують батьківське гніздечко. Позаду тривожні для Юлі відрядження Тимофія до зони проведення ООС та ще багато життєвих перепитій, які не лише не похитнули впевненості закоханих одне в одному, а навпаки, зміцнили її в рази.

Поліцейські з Роздільної – працівниця кадрової служби Майя та черговий сектору реагування патрульної поліції Сергій разом з Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції. 19 років тому юнака з Донеччини та дівчину з Одещини посадили за одну парту. З тих пір вони – одне ціле. Родина в погонах виховує двійко діточок – донечку та синочка.

Слідчих з Одеси – Євгенія і Анастасію у 2017 році поєднав Одеський державний університет внутрішніх справ, де вони здобували освіту магістра. Зустрівшись поглядами, вони одразу зрозуміли, що створені один дня одного, і за кілька місяців поклялися стояти один за одного в радості та горі. За коханою Євгеній переїхав до Одеси, після чого молодята вже ніколи не розлучалися. Про них кажуть: «Поєднані любов’ю один до одного та слідства».

Молодята Вадим та Вероніка – дільничні з Приморського відділу поліції не з першого погляду сподобалися один одному і навіть не відразу заприятелювали. Та Амур стрілою своєю таки поцілив в обох і був правий, бо, як виявилося, дивилися вони в один бік, мріяли про одне, а тепер не можуть натішитися цьому…

Дільнична Київського відділу поліції та офіцер батальйону поліції особливого призначення Яна та Андрій Коваленки познайомилися в стінах Одеського університету внутрішніх справ. Андрію подобалась зовсім інша дівчина, та коли він побачив Яну, одразу зрозумів, що саме ця блакитноока чаклунка – його доля.

Івану Могоряну, перед тим як побратися з Тетяною, довелося переконувати її батьків у чистоті своїх намірів. Сьогодні вони розказують все те своїй маленькій донечці як чарівну казку, підморгуючи та посміхаючись один одному.

Доленосна зустріч поліцейських із Білгорода-Дністровського Андрія та Світлани Бондаренків відбулася на святкуванні свого професійного свята 12 років тому. Закохані з першого погляду вони, підтримуючи один одного, будували міцну родину та плідно працювали. Сьогодні Андрій та Світлана очолюють сектори превенції та інформаційної підтримки і тішаться двома донечками.

Поліцейські із Чорноморська Карина та Микола служать у різних напрямках та підрозділах (вона – працює в ювенальній превенції в рідному Чорноморську, він – в УПП в Одесі). Хоч це і неабияк впливає на кількість проведеного часу разом, але не заважає любити та піклуватися один про одного, – зізнаються молодята.

Кожна історія кохання особлива… Неповторна вона і у В’ячеслава та Олесі з Лиманська, які більше восьми років разом.

Фото: ГУНП

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