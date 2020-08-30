До Дня міста Одеський ляльковий театр безкоштовно покаже спектакль “Веселі ведмежата”

У день міста Одеси, 2 вересня, в 11:00 біля центрального входу в Ляльковий театр на новій внесений сцені буде безкоштовно показаний вуличний спектакль «Веселі ведмежата».

Про це повідомила пресслужба Одеського академічного театру ляльок.

Вистава рекомендована дітям від 3 років. Тривалість – 40 хвилин.

При відвідуванні заходу глядачів просять дотримуватися карантинних правил.

У зв’язку з тим, що сцена знаходиться під відкритим небом, в разі негоди захід буде скасовано.

– Чекаємо маленьких і дорослих глядачів 2 вересня, в 11-00 біля центрального входу в Одеський академічний театр ляльок (вулиця Пастера, 15-а). Відсвяткуємо День народження Одеси разом з веселими ведмежатами, зазначили у пресслужбі.

Фото: Украина-1