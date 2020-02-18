До 8 березня Укрзалізниця продовжила маршрут потягу з Одеси

Укрзалізниця призначила до 8 Березня 16 додаткових поїздів, додаткові рейси та подовжила маршрути по Україні.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Станом на сьогодні, 18 лютого, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом.

Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках. Укрзалізниця закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня та мандрувати Україною залізничним транспортом.

Зокрема, у напрямку Одеси продовжили поїзд № 132/131 Одеса — Вінниця — Київ. Він курсуватиме 9 березня у обох напрямках.

Відправлення з Одеси о 12:29 та прибуття до Києва о 22:40. З Києва поїзд вирушатиме о 23:17 та прибуватиме до Одеси о 09:39.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Одеси до 8 березня.

Фото: 24 Канал

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