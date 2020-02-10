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Новости Одессы и Одесской области

До 8 березня Укрзалізниця призначила 4 додаткові поїзди з Одеси

До 8 березня Укрзалізниця призначила 4 додаткові поїзди з Одеси

Під час святкових вихідних до 8 березня Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів по Україні.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця”.

– Укрзалізниця закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня. Для цього Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів. Паралельно з цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з/до Одеси призначені наступні додаткові поїзди:

  • Номер потяга: № 209/210 Київ — Одеса
    Дати: З Одеси 5 березня, з Києва – 10 березня.
    Час відправлення/прибуття: Відправлення з Одеси 23:59, прибуття до Києва 11:56. Відправлення Києва 13:27 та прибуття до Одеси о 23:24.
  • Номер потяга: № 242/241 Одеса — Дніпро
    Дати: З Одеси 5, 7 та 9 березня. З Дніпра 6, 8 та 10 березня.
    Час відправлення/прибуття: Відправлення з Одеси о 23:38 та прибуття о 09:40. Відправлення з Дніпра о 22:30 та прибуття о 08:20.
  • Номер потяга: № 154 Кривий Ріг — Одеса
    Дати: З Кривого Рогу 6, 8 та 10 березня. З Одеси 7 та 9 березня.
    Час відправлення/прибуття: З Кривого Рогу – 19:50 та прибуття до Одеси о 06:18. З Одеси о 21:37 та прибуття до Кривого Рогу о 08:25.
  • Номер потяга: № 168/168 Львів — Одеса
    Дати: У обох напрямках 7 та 9 березня.
    Час відправлення/прибуття: Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Фото: Експрес

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