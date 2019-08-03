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Новости Одессы и Одесской области

Днестровский лиман официально открыт для рыбалки

Днестровский лиман официально открыт для рыбалки

Любительский и промышленный лов рыбы на Днестровском лимане разрешен с 1 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области.

Ловля разрешена на водоемах общего пользования с берега или с лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков 5 штук на рыбака и спиннингом. Суточная норма вылова на человека составляет 3 кг.

На водоемах с платной рыбалкой с берега или с лодки рыбу можно ловить удочками всех видов, по 10 крючков на рыбака, и спиннингом. Норма вылова в сутки — 5 кг.

Нарушителям правил рыболовства грозит административная и уголовная ответственность.

Фото: od.darg.gov.ua

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