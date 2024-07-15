Для Одессы закупили трансформатор на 65 тысяч жителей

Это оборудование будет полезным для более 65 тысяч жителей старой части Одессы, а также для посетителей детских садов, больниц и учебных заведений. Установка нового трансформатора значительно улучшит теплоснабжение и горячее водоснабжение, которые являются жизненно важными для обеспечения ежедневных потребностей местного населения.

Фонд энергетической поддержки Украины, основанный Секретариатом Энергетического сообщества в сотрудничестве с Еврокомиссией, предоставляет финансовую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате российских атак. Этот фонд поддерживает стабильную работу энергетического сектора страны. Средства в фонд поступают от правительств, международных организаций и корпоративных доноров.

Сейчас фонд собрал уже 500 миллионов евро, среди которых взносы от Европейского Союза, Германии, Швеции, США, Дании, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Австралии, Испании, Бельгии и Исландии.