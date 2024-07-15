Для Одессы закупили трансформатор на 65 тысяч жителей

Для Одессы закупили трансформатор на 65 тысяч жителей

Силовой трансформатор для Одессы стоимостью около 1,3 млн евро закупил Фонд энергетической поддержки Украины при финансировании Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии. Об этом сообщает сайт региональной коммуникационной программы «Восточное соседство ЕС» («EU NEIGHBOURS east»).

Это оборудование будет полезным для более 65 тысяч жителей старой части Одессы, а также для посетителей детских садов, больниц и учебных заведений. Установка нового трансформатора значительно улучшит теплоснабжение и горячее водоснабжение, которые являются жизненно важными для обеспечения ежедневных потребностей местного населения.

Фонд энергетической поддержки Украины, основанный Секретариатом Энергетического сообщества в сотрудничестве с Еврокомиссией, предоставляет финансовую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате российских атак. Этот фонд поддерживает стабильную работу энергетического сектора страны. Средства в фонд поступают от правительств, международных организаций и корпоративных доноров.

Сейчас фонд собрал уже 500 миллионов евро, среди которых взносы от Европейского Союза, Германии, Швеции, США, Дании, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Австралии, Испании, Бельгии и Исландии.

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