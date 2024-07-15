Для Одеси закупили трансформатор на 65 тисяч мешканців

Це обладнання буде корисним для понад 65 тисяч мешканців старої частини Одеси, а також для відвідувачів дитячих садків, лікарень і навчальних закладів. Встановлення нового трансформатора значно покращить теплопостачання і гаряче водопостачання, що є життєво важливими для забезпечення щоденних потреб місцевого населення.

Фонд енергетичної підтримки України, заснований Секретаріатом Енергетичного співтовариства у співпраці з Єврокомісією, надає фінансову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських атак. Цей фонд підтримує стабільну роботу енергетичного сектору країни. Кошти до фонду надходять від урядів, міжнародних організацій та корпоративних донорів.

Наразі фонд зібрав вже 500 мільйонів євро, серед яких внески від Європейського Союзу, Німеччини, Швеції, США, Данії, Великої Британії, Швейцарії, Австрії, Австралії, Іспанії, Бельгії та Ісландії.