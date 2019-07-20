Дизайнерская ягода: в Одесской области выращивают кубические арбузы (видео)

Фермерское хозяйство “Дунайский аграрий” в Измаильском районе вырастило пробную партию арбузов непривычной формы.
Об этом сообщается на странице в Facebook руководителя предприятия Романа Дяжука.
Каждую ягоду помещают в пластиковый или стеклянный ящик, потом она созревает в форме куба. Затем каждый арбуз упаковывают отдельно.
Несмотря на то, что кубические арбузы будут стоить значительно дороже обычных, торговые сети и рестораны уже заинтересованы в подобной новинке. «Дунайский аграрий» также намерен изучить спрос на такую продукцию на европейском рынке.
Идея выращивать арбузы такой формы пришла из Японии – там их выращивают уже 30 лет только на одном острове и только 800 штук в сезон.
Опубліковано Дунайськієм Аграрієм Середа, 17 липня 2019 р.
Фото: Роман Дяжук
Видео: Дунайский аграрий
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