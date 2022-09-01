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Директора порта «Южный» обвинили в присвоении серьезной суммы

Директора порта «Южный» обвинили в присвоении серьезной суммы

Во время карантина, вызванного коронавирусом, подозреваемый начислил себе излишнюю зарплату, что было запрещено законом.

Об этом сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Кроме директора о подозрении сообщено еще двум должностным лицам порта «Южный».

Следствие установило, что в апреле — августе 2020 года исполняющий обязанности директора государственного предприятия вместе с главным бухгалтером и заместителем директора с целью незаконного личного обогащения, обеспечил излишнее начисление себе заработной платы.

При том, что на время действия карантина закон ограничивал месячный размер заработной платы руководителей госпредприятий суммой в 47 230 гривен. Но должностные лица за указанный период незаконно обеспечили начисление исполняющему обязанности директора 1 821 473,2 гривен выплат.

Как следствие, тот противоправно получил почти 1,5 миллионов гривен.

На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.

проверка в порту Южный

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководителей ОПЗ отстранили от работы из-за премий.

В итоге, руководству ОПЗ пришлось вернуть заводу 7 миллионов, которые оно выписало себе как премии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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