Директор «Одесской железной дороги» увольняется с должности

Об этом он написал на официальной странице «Одесской железной дороги» в Facebook.

По словам экс-директора железной дороги, в ходе его работы, в частности, было восстановлено крупнейшее локомотивное бюро, построены и электрофицированы новые направления, а в Подольском локомотивном депо установлен памятник погибшим железнодорожникам, которые ценой своей жизни защищали Украину.

«Мы работали в нелегких условиях – совершенно новых для нас каждые полтора-два года.

Но по результатам работы каждый раз становилось очевидным – мы справились!

И для меня, как руководителя филиала – это гордость за работу как филиала в целом, так и каждого работника отдельно!»,

– пишет Никулин.

Он также отмечает, что с первых минут полномасштабного вторжения Одесская железная дорога не останавливала ни пассажирские, ни грузовые перевозки.

«В целях защиты жизни и здоровья локомотивных бригад было принято решение дополнительно укрепить бронепластинами маневровые и магистральные тепловозы, задействованные в зонах активных боевых действий, в частности, в Николаеве и Херсоне. Железнодорожники одесской магистрали за двое суток восстановили 58 мест поражения и возобновили движение на Херсон. Мы первыми дали свет и воду в Херсоне, мы первыми организовали пункт несокрушимости, восстановив сообщение с первым деоккупированным областным центром в Украине, мы облегчили пути гуманитарной помощи»,

– добавил Сергей Никулин.

Сергей Никулин работал в региональном филиале «Одесская железная дорога» с сентября 2018 года. Сначала занимал должность заместителя директора по портовой логистике и работе с портами, позже стал исполняющим обязанности. До этого он был советником первого заместителя министра инфраструктуры Украины на общественных началах.