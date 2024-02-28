Директор «Одеської залізниці» звільняється з посади

Про це він написав на офіційній сторінці Одеської залізниці у Facebook.

За словами екс-директора залізниці, під час його роботи, зокрема, було відновлено найбільше локомотивне бюро, збудовано та електрофіковано нові напрямки, а у Подільському локомотивному депо встановлено пам’ятник загиблим залізничникам, які ціною свого життя захищали Україну.

«Ми працювали в нелегких умовах – абсолютно нових для нас кожні півтора-два роки.

Але за результатами роботи щоразу ставало очевидним – ми впоралися!

І для мене як керівника філії – це гордість за роботу як філії в цілому, так і кожного працівника окремо!»,

– пише Нікулін.

Він також зазначає, що з перших хвилин повномасштабного вторгнення Одеська залізниця не зупиняла ні пасажирських, ні вантажних перевезень.

«З метою захисту життя та здоров’я локомотивних бригад було ухвалено рішення додатково зміцнити бронепластинами маневрові та магістральні тепловози, задіяні в зонах активних бойових дій, зокрема, у Миколаєві та Херсоні. Залізничники одеської магістралі за дві доби відновили 58 місць поразки та відновили рух на Херсон. Ми першими дали світло та воду в Херсоні, ми першими організували пункт незламності, відновивши повідомлення з першим деокупованим обласним центром в Україні, ми значно полегшили шляхи гуманітарної допомоги»,

– додав Сергій Нікулін.

Сергій Нікулін працював у регіональній філії «Одеська залізниця» з вересня 2018 року. Спочатку обіймав посаду заступника директора з портової логістики та роботи з портами, пізніше став виконувачем обов’язків. До цього він був радником першого заступника Міністра інфраструктури України на громадських засадах.