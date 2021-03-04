В Одесском зоопарке будет “женский день”

В Одесском зоопарке состоится праздник «Женский день».
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“Гостей зоопарка ожидает праздничная программа: интересные конкурсы, веселые игры и развлечения. В конце мероприятия организаторы приглашают всех на показательное кормление экзотических животных, где каждый сможет узнать что-то интересное о мире живой природы”, сказано в сообщении Одесского зоопарка.
Начало – в 12:00, в субботу, 6 марта.
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