В Одесском зоопарке будет “женский день”

Обитателей Одесского зоопарка накормят алыми сердечками (видео) В Одесском зоопарке решили создать романтичную атмосферу в День влюбленных. С этой целью сотрудники зверинца подготовили лакомства для животных в виде ярко-красных сердечек. ПОДРОБНЕЕ