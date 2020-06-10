Похищение на детской площадке: педофила из Черноморска посадили на 12 лет

Суд в Черноморске решил посадить в тюрьму на 12 лет 31-летнего педофила. Местного жителя признали виновным в похищении и изнасиловании мальчика. Приговор уже вступил в силу.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, приговор уже вступил в силу. Инцидент произошел в июле 2018 года. Мужчина похитил с детской площадки 8-летнего мальчика, потом привел к себе домой и изнасиловал ребёнка.

Напомним, в одном из сёл Одесской области 40-летний мужчина попытался похитить 7-летнюю девочку. Жертве удалось выскочить из машины на ходу.

Фото: news.bigmir.net

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