Новости Одессы и Одесской области

Похищение на детской площадке: педофила из Черноморска посадили на 12 лет

Похищение на детской площадке: педофила из Черноморска посадили на 12 лет

Суд в Черноморске решил посадить в тюрьму на 12 лет 31-летнего педофила. Местного жителя признали виновным в похищении и изнасиловании мальчика. Приговор уже вступил в силу.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, приговор уже вступил в силу. Инцидент произошел в июле 2018 года. Мужчина похитил с детской площадки 8-летнего мальчика, потом привел к себе домой и изнасиловал ребёнка.

Напомним, в одном из сёл Одесской области 40-летний мужчина попытался похитить 7-летнюю девочку. Жертве удалось выскочить из машины на ходу.

Фото: news.bigmir.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить