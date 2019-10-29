fbpx
Новости Одессы и Одесской области

«Диплом украли, я не виноват»: одессит придумал историю с ограблением, чтобы не ругали родители

«Диплом украли, я не виноват»: одессит придумал историю с ограблением, чтобы не ругали родители

В Одессе молодой человек оригинально решил избежать неприятного разговора с отцом и матерью.

25-летний одессит выдумал, что у него украли рюкзак с вещами, где якобы лежал и диплом об окончании вуза.

Он рассказал эту историю полиции, пожаловав в Приморский райотдел. Там начали расследовать дело. Но потом закрыли уголовное производство, так как выяснилось, что у парня даже не было диплома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Вуз одессит не закончил. Его отчислили еще на втором курсе. При этом неудавшийся студент очень боялся признаться в этом родителям. Вот и придумал всю эту историю, чтоб его не ругали.

Теперь выдумщику придется отвечать за ложное сообщение о совершении преступления. Ему грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Фото: penzavzglyad.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить