«Диплом украли, я не виноват»: одессит придумал историю с ограблением, чтобы не ругали родители

В Одессе молодой человек оригинально решил избежать неприятного разговора с отцом и матерью.

25-летний одессит выдумал, что у него украли рюкзак с вещами, где якобы лежал и диплом об окончании вуза.

Он рассказал эту историю полиции, пожаловав в Приморский райотдел. Там начали расследовать дело. Но потом закрыли уголовное производство, так как выяснилось, что у парня даже не было диплома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Вуз одессит не закончил. Его отчислили еще на втором курсе. При этом неудавшийся студент очень боялся признаться в этом родителям. Вот и придумал всю эту историю, чтоб его не ругали.

Теперь выдумщику придется отвечать за ложное сообщение о совершении преступления. Ему грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Фото: penzavzglyad.ru