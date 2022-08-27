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Детская поездка в Турцию и скорые из Америки: итоги 27 августа в Одесской области (видео)

Детская поездка в Турцию и скорые из Америки: итоги 27 августа в Одесской области (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги сегодняшней субботы, 27 августа – последней субботы лета 2022 года. По его информации, сегодняшний день прошел в Одессе и области спокойно и без обстрелов.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что благодаря сотрудничеству военной администрации и генеральному консульству Украины в Турции была организовала поездка в Турцию 47 детей из Одесской области.

Сегодня они прибыли в Стамбул. В течение 10 дней дети будут бесплатно обеспечены размещением и питанием. Для них также будут проводиться интересные экскурсии.

А от американской благотворительной организации Одесская область получила три машины скорой помощи, каждая из которых оборудована всем необходимым для работы медиков. У них есть кардиостимулятор, дефибриллятор и прочее. В ближайшее время эти машины отправят в военные части для оказания помощи нашим военнослужащим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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