Дети – детям: в Одесском ТЮЗе состоится премьера эко-пьесы

В среду, 22 июля в Театре юного зрителя пройдут открытые читки пьесы. Для ТЮЗа это проект не новый – в театре уже несколько лет проходят подобные события. Но в этот раз читки проведут дети.

Для премьеры выбрали пьесу одесского драматурга Оксаны Масловой “Новое платье для принцессы”. Большинство актеров – участники детской театральной студии “Призвание”, которая существует при театре и руководит которой актриса Виктория Алексеева, она же и стала режиссером события:

И для взрослых и для детей это первый подобный опыт и оказалось, что некоторым юным актерам гораздо проще выучить текст, чем читать его со всеми ремарками автора. Но для будущих профессионалов, это очень ценный опыт

В пьесе поднимается очень важная тема, которая затрагивает не только каждого взрослого, но и ребенка – это проблема сохранения окружающей среды. В легкой и непринужденной форме детей учат бережно относиться к ресурсам и беречь природу.

– Мне очень импонируют скандинавские сказки, в которых дети сталкиваются с реальными проблемами, которые их могут ожидать в реальной жизни, – говорит автор Оксана Маслова. – Сортировка мусора – одна из таких тем. Подобные сказки я читала своей дочери с четырех лет и она очень живо на них реагировала.

В этой истории все построено так, чтобы ребенок осознавал, что такое потребление и чем оно опасно, и что самый обыкновенный мусор может оказаться настоящим сокровищем. Как говорят, в каждой сказке, лишь доля сказки. Поэтому даже реквизит для читок не стали покупать на рынке. Корону для принцессы создали из переработанных крышечек от напитков экоэнтузиасты из компании “Дорогоцінний пластик”.

Читки пройдут во дворике ТЮЗа. Чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрировать на странице мероприятия в Фейсбук.

Читки в ТЮЗе Читки в ТЮЗе Читки в ТЮЗе Читки в ТЮЗе

Ранее мы писали о чудесном дворике Одесского ТЮЗа.

Фото: Юлии Сущенко