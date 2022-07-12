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Детей из одесского Дома ребенка эвакуируют в Литву (видео)

Детей из одесского Дома ребенка эвакуируют в Литву (видео)

Недавно в литовский город-партнер Каунас были эвакуированы 16 малышей из Городского специализированного Дома ребенка №1. И вот вторая группа детей отправилась в Вильнюс.

Новость об этом опубликовал сайт Одесского городского совета.

В сообщении сказано, что еще одна группа детей из Дома ребенка №1 также эвакуирована в Литовскую Республику.

Вместе с сопровождающими в безопасный Вильнюс отправились 30 детей. Эта группа малышей будет находиться под временной защитой в Доме социальной заботы Family Valley.

Временная эвакуация организована совместно с Муниципалитетом города-партнера Клайпеда (Литовская Республика), с которым Одессу связывают уже 18 лет плодотворного сотрудничества.

Мы благодарны всем, кто помогает нам в нелегком процессе эвакуации детей: нашим друзьям из Литовской Республики, представителям государственной власти, руководству Одесской железной дороги и, конечно, сопровождающим. Ждем наших детей в мирной безопасной Одессе после победы Украины,

— сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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