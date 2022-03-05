Из Одесской области эвакуировали 713 детей-сирот

Все дети — воспитанники 33 заведений из региона: детских домов государственного и семейного типа, интернатов, патронатных, попечительских семей и др. Детей отправили в Румынию и Польшу.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Эвакуация проводилась железнодорожным сообщением и с помощью парома, начиная с 3 марта. По пути была обеспечена безопасность и сопровождение, а по прибытию на местах — все необходимое.

Представители бизнеса обеспечили транспорт для перевозки детей от места жительства до вокзала и паромной переправы.

Первая группа эвакуированных уже прибыли в конечный пункт в Румынии. Детей, направлявшихся в Польшу, на время стыка рейсов в Ковеле встретили, накормили и разместили в учебных заведениях города. Позже на автобусах они отправились к границе Украины и дальше — на Польшу.