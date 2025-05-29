Прогноз погоды в Одессе на 30 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 19-21°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Ранее мы рассказывали, что на одесском пляже «Дельфин» ограничили доступ и запретили реконструкцию
Прогноз погоды в Одесской области на 30 мая
По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Вы также можете узнать: Подземный привет из Румынии: на Одесчине могли почувствовать два землетрясения.