Держава у смартфоні: до кінця року у своєму телефоні можна буде зареєструвати дитину і не тільки

Зеленський підписав указ щодо розвитку електронних послуг.

Про це повідомляється у офіційному інтернет-представництві президента України.

Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів.

«Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах», – зазначив радник Президента України Михайло Федоров.

Аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізичної особи для пов’язання даних з різних реєстрів і впровадження електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги.

Указ передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг. Українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги.

Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект «єМалятко»), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів тощо.

«Наразі ми проводимо дослідження щодо корупції у сфері адміністративних послуг. Вже точно можна сказати, що це мільярди гривень на рік з кишень українців. Тож ми сформували перелік близько 200 найбільш важливих послуг для громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн. Кожен українець зможе бачити наш план та перебіг реалізації цих завдань на спеціальному веб-сайті», – повідомив Михайло Федоров.

Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.

«Відсутність у громадян засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших альтернативних засобів. Щоб кожен українець зміг якомога швидше відчути переваги цифрових перетворень у країні», – зазначив радник Президента.

Фото: rabinovichtv.com