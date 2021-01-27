Деревопад в Одессе: тополь выбил окна многоэтажки на Балковской (видео)

Сегодня, 27 января, в Одессе бушует непогода. Из-за снегопада не выдерживают и падают деревья. Так, на улице Балковской упавший тополь пробил окно жилого дома №7.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Выбиты несколько окон и разрушены карнизы. Во дворе повреждены машины. К счастью, никто из людей не пострадал», – комментирует произошедшее Телеграм-канал «Одесса сейчас».

Кроме того, сообщается об упавших деревьях на улицах Семинарской, Новосельского и ряде других улиц в разных районах Одессы. Упавшие деревья убирают сотрудники КП «Горзелентрест».

По данным одесской мэрии, на утро 27 января, в городе упало уже 59 деревьев.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на улице Маршала Говорова, напротив магазина «Блеск и ведро», упавший тополь приземлился на припаркованный микроавтобус и перегородил дорогу. Пострадал водитель авто – он получил ушиб головы.

Фото: Телеграм-канал Odessa.Vgorode.ua

Видео: Nataly Goretska