Депутаты Одесского облсовета хотели снять с должностей Урбанского и Ройтбурда

Председателю Одесского областного совета Анатолию Урбанскому на сегодняшней сессии предложили уйти в отставку из-за трагедии в психиатрической больнице на Слободке.

Такое заявление сделал депутат Владислав Финик, по мнению которого, именно Анатолий Урбанский несет ответственность за произошедшее в психбольнице, поскольку средства на оснащение больниц системами противопожарной безопасности не были выделены вовремя.

Анатолий Урбанский при этом назвал слова депутата популизмом и продолжил сессию.

Кроме того, депутат Одесского облсовета Виталий Саутенков внес в порядок сессии вопрос об увольнении директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. По его словам, директор систематически нарушает закон и не отвечает на депутатские запросы. Однако такое решение не получило необходимого количества голосов.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что изменилось в Одесском художественном музее за год руководства Александра Ройтбурда.

Фото: пресс-служба облсовета