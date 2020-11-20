Депутаты Южного провалили первую сессию городского совета

Как сообщает городской портал Южного, в зал заседаний явились всего 11 новоизбранных депутатов из 26-ти, в том числе – переизбранный мэр Южного Владимир Новацкий, по двое депутатов от партий «Слуга народа» и «Наши» и по три представителя от партий «Доверяй делам» и «Сила людей».

По словам некоторых присутствующих депутатов, неявка на сессию их коллег – не что иное, как саботаж.

На сессии планировалось рассмотреть ряд организационных вопросов и вручить удостоверения депутатам от партии «Сила людей», которых теризбирком зарегистрировал позже остальных.

Дата следующей сессии пока неизвестна.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в горсовет Южного могут пройти представители семи партий, который преодолели обязательный 5%-ный барьер.

Фото: yuzhny.info