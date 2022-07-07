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Депутаты Горсовета организовали пророссийскую агитацию и готовили ОНР

Депутаты Горсовета организовали пророссийскую агитацию и готовили ОНР

Несколько народных избранников в Одесском горсовете от запрещенной политической партии ОПЗЖ привлекают одесситов к пророссийской агитации и готовятся к провозглашению «одесской народной республики».

Об этом сказано в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, депутаты Одесского городского совета от запрещенной политической партии проводят на территории города и области мероприятия по привлечению граждан для ведения пророссийской агитации, оправдания и признания правомерной военной агрессии РФ против Украины, а также дальнейшего возможного провозглашения так называемой «одесской народной республики».

О каких именно депутатах идет речь, в сообщении не сказано. Всего во фракции этой партии состояло 18 человек.

В ходе следствия проведен обыск по месту жительства одного из них и изъяты денежные средства на общую сумму более 2,5 млн. грн.

По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева эти деньги переданы на хранение в управление АРМА.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ.

Фракция этой политсилы в горсовете Одессы прекратила свое существование еще раньше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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