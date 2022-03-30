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В Одесском горсовете больше нет фракции ОПЗЖ

В Одесском горсовете больше нет фракции ОПЗЖ

Фракции ОПЗЖ в Одесском горсовете больше не существует: 100% депутатов покинули ряды политической силы.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета.

Так, ещё 10 человек вошли в состав депутатской группы «За життя і мир». Это, в частности, Виталий Саутенков, Роман Сеник, Виктор Баранский, Игорь Батраков, Иван Демченко, Александр Эдельман, Алексей Еремица, Владимир Корниенко, Сергей Узунов и Дина Яценко.

Соответствующее решение было принято на Собрании депутатов Одесского городского совета 28 марта 2022 года.

Ранее фракцию ОПЗЖ в Одесском горсовете, прежде насчитывавшую 18 человек, покинули 8 депутатов. Пять из них — Александр Авдеев, Михаил Карпенчук, Никита Авдеев, Сергей Шматько и Александр Байдерин создали и вошли в состав депутатской группы «Українська мрія». Группу возглавил Александр Авдеев.

Также из фракции вышли Елена Вододюк (Орлова), Лилия Леонидова и Богдан Гиганов.

В Одесском областном и районном советам также было объявлено о расформировании депутатских фракций от ОПЗЖ. Депутаты больше не хотят, чтобы их связывали с политической силой, симпатизировавшей россии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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