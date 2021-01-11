Депутаты горсовета Одессы соберутся на сессию в начале февраля

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

На повестку дня предлагаются такие вопросы:

– О бюджете и финансах.

– О целевых программах.

– О приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности.

– О земельных правоотношениях.

– О создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы.

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