Депутаты горсовета Одессы соберутся на сессию в начале февраля

Городской совет Одессы соберется на очередную сессию 3 февраля.
Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.
На повестку дня предлагаются такие вопросы:
– О бюджете и финансах.
– О целевых программах.
– О приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности.
– О земельных правоотношениях.
– О создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы.
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