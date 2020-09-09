Депутатский фонд: откуда берутся и на что тратятся деньги в Одессе?

Депутатский фонд Одесского горсовета — такой себе «кошелек» народных избранников, пополняемый из городского бюджета. За его счет можно облагодетельствовать налогоплательщиков, электорат: детскую площадку очередную установить и даже протекающую крышу перекрыть. На что тратятся деньги депутатского фонда, постаралась выяснить «Одесская жизнь».

По просьбам избирателей и предвыборным обещаниям

Положение о депутатском фонде в новой редакции было утверждено Одесским горсоветом в 2016 году. Согласно документу — это «часть средств бюджета города Одессы, направленная на разрешение насущных вопросов социально-экономического развития территориальной громады города Одессы непосредственно по инициативе и под контролем депутата Одесского городского совета». Решение об использовании своей части фонда депутат принимает на основании обращений избирателей или собственных предвыборных обещаний.

Размер депутатского фонда должен составлять не более десяти процентов объема бюджета развития Одессы. И суммы неуклонно растут: если изначально избранники получали по 200 тысяч гривен, то постепенно сумма выросла до 500 тысяч, затем — до 1,5 миллиона, а сегодня составляет 2 миллиона гривен. На эти деньги можно сделать ремонт в двадцати подъездах, либо установить четыре новые детские площадки, либо оснастить оборудованием несколько школ. А у каждого ребенка есть родители, дедушки и бабушки. И это — тысячи избирателей, за голоса которых борются своими «добрыми делами» депутаты.

Так как в Одесском горсовете — 64 избранника народа, в 2020 году объем депутатского фонда составляет 128 миллионов гривен.

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Деньги выделяет мэрия

«На руки» депутату деньги из фонда не дают. Он может выбрать одну или несколько насущных проблем и направить заявку в профильное управление, департамент или коммунальное предприятие города. Например, помощь школе или детсаду осуществляется через департамент образования, приведением в порядок детской площадки займется райадминистрация, ремонтом домов — департамент городского хозяйства. Правда, по инициативе депутата могут выбирать подрядчиков и самостоятельно.

При этом мэрия может не согласовать расходы или выделить меньше денег из фонда, чем запросил депутат. Глава бюджетной комиссии Оксана Гончарук пояснила, что причины могут быть разными. К примеру, депутат не вовремя подал проект. Или же в управлении мэрии оставили программу депутата на последние месяцы года.

Куда идут средства депутатского фонда?

Последние годы в Одессе средства депутатского фонда выделялись, в основном, департаменту городского хозяйства и управлению коммунального строительства для оборудования спортивных площадок, остановочных комплексов и других объектов. Именно такую «работу» депутаты могут показать избирателям.

Традиционно больше всего средств в своих округах народные избранники тратят на ремонты жилых домов, на замену дверей в парадных, ремонт крыш и инженерных сетей. А наибольшей любовью депутатов пользуется замена в домах оконных блоков.

На втором месте «деятельности для народа» — ремонт и установка детских площадок. Затем следуют затраты на образование, благоустройство улиц и скверов, культуру и спорт.

Депутаты и COVID-19

В марте этого года для борьбы с коронавирусом каждому депутату предложили выделить из своего фонда по 100 тысяч гривен на приобретение ПЦР-тестов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких. По информации департамента финансов, на эти крайне необходимые медицинские закупки решили направить свои фонды 56 депутатов. Правда, если Марина Лозовенко выделила 2 миллиона гривен, то Александр Орлов — лишь 139 580 гривен. Всего из депутатских фондов горздраву было отчислено порядка 65 миллионов гривен — половина общего объема средств. Так что одесские налогоплательщики активно участвуют в борьбе с COVID-19.

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