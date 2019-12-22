Как обратиться к народным депутатам: адреса и телефоны

В нашу редакцию пришло письмо от читательницы: «Прошу опубликовать адреса и телефоны партий, которые прошли в Верховную Раду. Зоя Николаевна, г. Одесса».
По результатам парламентских выборов, которые состоялись в июле 2019 года, в состав Верховной Рады по пропорциональной системе вошли представители пяти партий. Вот их контактные данные.
- «Слуга народа»
- Адрес: 04053, г. Киев;
- ул. Новоселицкая, 7.
- Е-mail: info@sluga-narodu.com
- «Оппозиционная платформа – За жизнь»
- Адрес: 01133, г. Киев;
- ул. Мечникова, 14/1 (каб. 316).
- Телефон: (044) 246-45-91.
- Е-mail: zazhittya2016@gmail.com
- «Европейская солидарность»
- Адрес: 01015 г. Киев;
- ул. Лаврская, 16.
- Телефоны: (044) 351-00-10; (044) 351-00-30.
- Е-mail: info@solydarnist.org
- Всеукраинское объединение «Батьківщина»
- Адрес: 04070, г. Киев;
- ул. Туровская, 13.
- Телефон: (044) 527-70-69.
- Горячая линия: 0-800-50-40-40.
- «Голос»
- Адрес: 04070, г. Киев;
- ул. Волошская, 6/14.
- Е-mail: info@goloszmin.org
При подготовке материала сотрудники редакции старались связаться с представителями всех партий по телефону. Увы, из всего перечня на связь выходят только члены Всеукраинского объединения «Батьківщина». На официальных сайтах партий «Слуга народа» и «Голос» телефоны не указаны, зато с их страниц без труда можно выйти на аккаунты в социальных сетях («Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «Телеграм»).
Фото: rada.gov.ua
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