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Новости Одессы и Одесской области

Как обратиться к народным депутатам: адреса и телефоны

Как обратиться к народным депутатам: адреса и телефоны

В нашу редакцию пришло письмо от читательницы: «Прошу опубликовать адреса и телефоны партий, которые прошли в Верховную Раду. Зоя Николаевна, г. Одесса».
По результатам парламентских выборов, которые состоялись в июле 2019 года, в состав Верховной Рады по пропорциональной системе вошли представители пяти партий. Вот их контактные данные.

  1. «Слуга народа»
  1. «Оппозиционная платформа – За жизнь»
  • Адрес: 01133, г. Киев;
  • ул. Мечникова, 14/1 (каб. 316).
  • Телефон: (044) 246-45-91.
  • Е-mail: zazhittya2016@gmail.com
  1. «Европейская солидарность»
  • Адрес: 01015  г. Киев;
  • ул. Лаврская, 16.
  • Телефоны: (044) 351-00-10; (044) 351-00-30.
  • Е-mail: info@solydarnist.org
  1. Всеукраинское объединение «Батьківщина»
  • Адрес:  04070, г. Киев;
  • ул. Туровская, 13.
  • Телефон: (044) 527-70-69.
  • Горячая линия: 0-800-50-40-40.
  1. «Голос»
  • Адрес: 04070, г. Киев;
  • ул. Волошская, 6/14.
  • Е-mail: info@goloszmin.org

При подготовке материала сотрудники редакции старались связаться с представителями всех партий по телефону. Увы, из всего перечня на связь выходят только члены Всеукраинского объединения «Батьківщина». На официальных сайтах партий  «Слуга народа» и «Голос» телефоны не указаны, зато с их страниц без труда можно выйти на аккаунты в социальных сетях («Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «Телеграм»).

Фото: rada.gov.ua

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