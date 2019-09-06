Архаичные корабли, древние якоря и шаланда: что показывают в одесском парке Шевченко

Знакомьтесь: история мореплавания Причерноморья — наглядно и завораживающе. Заходим на огромную территорию бывшей площадки «Огней маяка» в ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко — и перед нами архаичные корабли, древние якоря, а посередине огромной экспозиции — та самая воспетая в песне «шаланда, полная кефали», воссозданная в натуральную величину. И сколько еще всего, аутентичного и воссозданного из истории такого близкого каждому одесситу понятия — мореплавания! Все это можно увидеть до 15 сентября.

Организатор выставки — неутомимый коллекционер, ученый, путешественник, писатель Игорь Мельник, между тем, подчеркивает, что представленная экспозиция — всего лишь пятая часть того, что удалось отыскать, воссоздать, реконструировать.

Потому-то в экспозиции представлен и макет будущего музея мореплавания, тоже созданный Игорем Мельником, который очень надеется на осуществление своей давней мечты.

— Создание такого музея необходимо всем нам, и именно в Одессе. И я очень надеюсь, что он будет, чтобы все, что представлено на этой выставке, а она продлится до 15 сентября, и все, что имеется в нашей коллекции, было доступно каждому, — говорит Игорь Мельник.

Ах, эти архаичные суда, эти с любовью воссозданные плавсредства разных времен, эти находки… О каждом экспонате можно рассказывать часами, рассматривать и восхищаться. Рядом со всем, что представлено на выставке — подробное описание, историческая справка. Так любопытство и любование становится уже историческим путешествием, познанием, а порой и настоящим открытием.

На выставке очень много людей, и нужно видеть, как все представленное вызывает восторг и удивление, особенно у детей, которые тут же задают невероятное количество вопросов…

Конечно же, больше всего посетителей — у той самой «ну очень одесской» шаланды. А вот у воссозданного в натуральную величину архаичного корабля крито-микенской цивилизации «Кадм» люди останавливаются в благоговейном почтении. Еще бы: каким мастером надо быть, чтобы воссоздать такое давнее чудо!

— Сразу хочу сделать акцент: мы хотим создать не музей морского флота, а именно исторического мореплавания, то есть, деятельности тех народов, которые приходили сюда тысячелетия назад. Мы с друзьями стали собирать и заниматься сбором и реконструкцией представленных экспонатов еще в 1988 году. Сами понимаете, сколько материала было собрано за эти более чем три десятка лет. И сами же понимаете, что если мы говорим об Одессе, как о морской столице Украины, а это так и есть, то как будет интересно туристам посетить такой музей, который, конечно же, должен появиться где-нибудь в центре города. Вот, к примеру, в Стамбуле шесть лет назад открылся Музей галер. Город вложил в его создание огромные деньги. И что же? Туда теперь выстраиваются огромные очереди – не протолкнуться. Такая живая история привлекает людей, это всегда очень и очень интересно, увлекательно, познавательно, — рассказал «Одесской жизни» Игорь Мельник.

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