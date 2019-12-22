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Новости Одессы и Одесской области

Денежное вознаграждение для матери-героини: как его получить

Денежное вознаграждение для матери-героини: как его получить

Почетное звание «Мать-героиня» предусмотрено статьей 10 Закона Украины «О государственных наградах Украины» № 1549 от 16 марта 2000 года. Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке.

При этом учитывается весомый личный вклад в воспитание детей, создание благоприятных условий для получения образования, развития творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

Для получения вознаграждения женщина, которой присвоено почетное звание, или уполномоченное ею лицо подает в управление социальной защиты по месту регистрации такие документы:

  • заявление о выплате вознаграждения;
  • копию страниц паспорта с данными о фамилии, имени и отчестве, месте регистрации;
  • копию справки о присвоении идентификационного номера.

Уполномоченное лицо подает также нотариально заверенный документ, подтверждающий его право представлять женщину, которой присвоено почетное звание.

Вознаграждение выплачивается в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором женщине было присвоено почетное звание. Размер вознаграждения, если почетное звание присвоено в 2019 году, составляет 19210 гривен (1921 грн. х 10).

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы

Фото: Одесский горсовет

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