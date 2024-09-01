День Знаний, День приматов и другие праздники 1 сентября

День знаний

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник знаменует начало нового учебного года и имеет особое значение для учащихся, студентов, учителей и родителей. Он был официально введен в 1984 году.

В Украине этот день традиционно открывается торжественными линейками в школах. Ученики, особенно первоклассники, празднично одетые, дарят цветы своим учителям и слушают поздравления от администрации школы и гостей. Первоклассники также отмечают «Праздник Первого звонка», когда старшеклассник или старшеклассница звонят в звонок, символизируя начало их школьной жизни.

Международный день приматов

В этот день, 1 сентября, отмечается Международный день приматов. Цель этого праздника – повысить осведомленность о различных видах обитающих на нашей планете приматов, а также привлечь внимание к усилиям, направленным на их защиту. Примат является одной из самых разнообразных групп млекопитающих, к которой относятся лемуры, тарсиеры, обезьяны и человекообразные обезьяны. Они живут в естественных условиях в 90 странах мира, но больше всего видов встречается в Бразилии, Мадагаскаре, Индонезии и Демократической Республике Конго.

День предпринимателя

Также 1 сентября в Украине отмечают День предпринимателя, приходящийся на первое воскресенье сентября. Этот праздник признает важную роль в предпринимательстве в проведении экономических реформ, решении социально-экономических проблем и развитии национальной экономики.

Всемирный день написания писем

1 сентября отмечают Всемирный день написания писем, начатый в 2014 году австралийским автором Ричардом Симпкином. Целью этого дня является напомнить людям о важности и обаянии рукописной переписки, которая становится все более редкой в ​​эпоху цифровых технологий. Письма имеют богатую историю, насчитывающую тысячелетие. Они были основным средством общения на расстоянии до телефонов и интернета. Написание писем позволяет выразить свои мысли и чувства лично и вдумчивее, чем это возможно через электронные средства коммуникации.

Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера

Также с 1 сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. Этот месяц посвящен повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и других формах деменции, а также борьбе с предубеждениями, которые существуют в обществе в отношении этих заболеваний. Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание, которое впервые было описано немецким психиатром Алоисом Альцгеймером в 1906 году. Это заболевание обычно поражает людей старше 65 лет, хотя существует ранняя форма, которая может проявляться в младшем возрасте. Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции, которой страдают миллионы людей по всему миру.

Исторические события 1 сентября

1482 войска крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.

1804 немецкий астроном Карл Гардинг открыл третий астероид — Юнону.

1819 на сцене Полтавского театра впервые поставили пьесу Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».

1859 ученые открыли вспышки на Солнце.

в 1923 году произошло крупное землетрясение в Восточной Японии.

1939 году нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.

В 1964 году в Киеве открыли первый в Украине широкоформатный кинотеатр — «Украина».

1973 года житель Горловки Николай Саврасов взорвал взрывное устройство в мавзолее Ленина в Москве. Саркофаг не пострадал, погибли террорист и супружеская пара из Астрахани, тяжелые ранения получили четверо школьников.

2001 года в украинском судопроизводстве наказание казнью заменили пожизненным заключением.

В 2004 году в России чеченские боевики захватили в заложники не менее 1200 детей и взрослых в школе №1 города Беслан. В результате неудачной операции российских спецслужб погибли почти 300 заложников.

В 2006 году в Крыму начал работать крымскотатарский телеканал ATR.

Рожденные 1 сентября