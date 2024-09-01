День Знаний, День приматов и другие праздники 1 сентября

«Одесская жизнь» рассказывает, какие праздники и события отмечают сегодня, 1 сентября 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете о том, какие значимые исторические события произошли в этот день и кто из известных людей сегодня родился.
День знаний
1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник знаменует начало нового учебного года и имеет особое значение для учащихся, студентов, учителей и родителей. Он был официально введен в 1984 году.
В Украине этот день традиционно открывается торжественными линейками в школах. Ученики, особенно первоклассники, празднично одетые, дарят цветы своим учителям и слушают поздравления от администрации школы и гостей. Первоклассники также отмечают «Праздник Первого звонка», когда старшеклассник или старшеклассница звонят в звонок, символизируя начало их школьной жизни.
Международный день приматов
В этот день, 1 сентября, отмечается Международный день приматов. Цель этого праздника – повысить осведомленность о различных видах обитающих на нашей планете приматов, а также привлечь внимание к усилиям, направленным на их защиту. Примат является одной из самых разнообразных групп млекопитающих, к которой относятся лемуры, тарсиеры, обезьяны и человекообразные обезьяны. Они живут в естественных условиях в 90 странах мира, но больше всего видов встречается в Бразилии, Мадагаскаре, Индонезии и Демократической Республике Конго.
День предпринимателя
Также 1 сентября в Украине отмечают День предпринимателя, приходящийся на первое воскресенье сентября. Этот праздник признает важную роль в предпринимательстве в проведении экономических реформ, решении социально-экономических проблем и развитии национальной экономики.
Всемирный день написания писем
1 сентября отмечают Всемирный день написания писем, начатый в 2014 году австралийским автором Ричардом Симпкином. Целью этого дня является напомнить людям о важности и обаянии рукописной переписки, которая становится все более редкой в эпоху цифровых технологий. Письма имеют богатую историю, насчитывающую тысячелетие. Они были основным средством общения на расстоянии до телефонов и интернета. Написание писем позволяет выразить свои мысли и чувства лично и вдумчивее, чем это возможно через электронные средства коммуникации.
Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера
Также с 1 сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. Этот месяц посвящен повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и других формах деменции, а также борьбе с предубеждениями, которые существуют в обществе в отношении этих заболеваний. Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание, которое впервые было описано немецким психиатром Алоисом Альцгеймером в 1906 году. Это заболевание обычно поражает людей старше 65 лет, хотя существует ранняя форма, которая может проявляться в младшем возрасте. Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции, которой страдают миллионы людей по всему миру.
Исторические события 1 сентября
- 1482 войска крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.
- 1804 немецкий астроном Карл Гардинг открыл третий астероид — Юнону.
- 1819 на сцене Полтавского театра впервые поставили пьесу Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».
- 1859 ученые открыли вспышки на Солнце.
- в 1923 году произошло крупное землетрясение в Восточной Японии.
- 1939 году нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война.
- В 1964 году в Киеве открыли первый в Украине широкоформатный кинотеатр — «Украина».
- 1973 года житель Горловки Николай Саврасов взорвал взрывное устройство в мавзолее Ленина в Москве. Саркофаг не пострадал, погибли террорист и супружеская пара из Астрахани, тяжелые ранения получили четверо школьников.
- 2001 года в украинском судопроизводстве наказание казнью заменили пожизненным заключением.
- В 2004 году в России чеченские боевики захватили в заложники не менее 1200 детей и взрослых в школе №1 города Беслан. В результате неудачной операции российских спецслужб погибли почти 300 заложников.
- В 2006 году в Крыму начал работать крымскотатарский телеканал ATR.
Рожденные 1 сентября
- 1741 родился Жан-Бенуа Шерер, французский и немецкий историк, автор первой в западноевропейской науке монографии по истории Украины.
- 1856 родился Сергей Виноградский, французский микробиолог украинского происхождения.
- 1875 родился Эдгар Барроуз, американский писатель.
- 1877 родился Фрэнсис Астон, британский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1922 год.
- 1902 родился Дирк Брауэр, нидерландско-американский астроном.
- 1925 года родился Игорь Юхновский, украинский ученый и политик.
- 1962 родился Рууд Гуллит, нидерландский футболист, чемпион Европы 1988 года, тренер.
- 1986 родился Гаэль Монфис, французский теннисист, муж украинской теннисистки Элины Светолиной.