День Знань, День приматів та інші свята і події 1 вересня

День знань

1 вересня в Україні відзначають День знань. Це свято знаменує початок нового навчального року і має особливе значення для учнів, студентів, вчителів та батьків. Воно було офіційно запроваджене у 1984 році. В Україні цей день традиційно розпочинається урочистими лінійками у школах. Учні, особливо першокласники, святково вдягнені, дарують квіти своїм вчителям і слухають привітання від адміністрації школи та гостей. Першокласники також відзначають “Свято Першого дзвоника”, коли старшокласник або старшокласниця дзвонять у дзвоник, символізуючи початок їхнього шкільного життя.

Міжнародний день приматів

Цього ж дня, 1 вересня, відзначається Міжнародний день приматів. Мета цього свята – підвищити обізнаність про різні види приматів, що мешкають на нашій планеті, а також привернути увагу до зусиль, спрямованих на їх захист. Примати є однією з найрізноманітніших груп ссавців, до якої належать лемури, тарсієри, мавпи та людиноподібні мавпи. Вони живуть у природних умовах у 90 країнах світу, але найбільше видів зустрічається в Бразилії, Мадагаскарі, Індонезії та Демократичній Республіці Конго.

День підприємця

Також 1 вересня в Україні відзначають День підприємця, який припадає на першу неділю вересня. Це свято визнає важливу роль підприємництва в проведенні економічних реформ, вирішенні соціально-економічних проблем та розвитку національної економіки.

Всесвітній день написання листів

1 вересня святкують Всесвітній день написання листів, започаткований у 2014 році австралійським автором Річардом Сімпкіном. Метою цього дня є нагадати людям про важливість і чарівність рукописного листування, яке стає все рідкіснішим в епоху цифрових технологій. Листи мають багату історію, яка налічує тисячоліття. Вони були основним засобом спілкування на відстані до появи телефонів та інтернету. Написання листів дозволяє виразити свої думки та почуття більш особисто і вдумливо, ніж це можливо через електронні засоби комунікації.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

Також з 1 вересня розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Цей місяць присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, а також боротьбі з упередженнями, які існують у суспільстві щодо цих захворювань. Хвороба Альцгеймера — нейродегенеративне захворювання, яке вперше було описане німецьким психіатром Алоїсом Альцгеймером у 1906 році. Це захворювання зазвичай вражає людей старше 65 років, хоча існує й рання форма, яка може проявлятися у молодшому віці. Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною деменції, від якої страждають мільйони людей по всьому світу.

Історичні події 1 вересня

1482 року війська кримського хана Менглі Гірея захопили і зруйнували Київ.

1804 року німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд — Юнону.

1819 року на сцені Полтавського театру вперше поставили п’єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1859 року вчені відкрили спалахи на Сонці.

1923 року стався великий землетрус у Східній Японії.

1939 року нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.

1964 року в Києві відкрили перший в Україні широкоформатний кінотеатр — «Україна».

1973 року мешканець Горлівки Микола Саврасов підірвав вибуховий пристрій у мавзолеї Леніна в Москві. Саркофаг не постраждав, загинули терорист і подружня пара з Астрахані, важкі поранення отримали четверо школярів.

2001 року в українському судочинстві покарання стратою замінили довічним ув’язненням.

2004 року в Росії чеченські бойовики захопили в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих у школі №1 міста Беслан. Внаслідок невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 року в Криму почав працювати кримськотатарський телеканал ATR.

Народжені 1 вересня