День загадочного числа, День гамака и почитание важной части тела: праздники и события 22 июля

День летнего отдыха

В Украине и в мире отмечают 22 июля День летнего отдыха. Это малоизвестный, но очень позитивный праздник, начатый в 2015 году. Целью этого дня является привлечение внимания необходимости выделения времени на релаксацию и создание летнего досуга.

День гамака

С предыдущим праздником связан также День гамака, который также празднуют 22 июля. Этот праздник посвящен отдыху и релаксации в гамаке, символу летнего отдыха и покоя. Гамак был изобретен индейцами майя из Центральной и Южной Америки более тысячи лет назад. Они использовали его не только для сна и отдыха, но и для защиты от диких животных и непогоды. Слово «гамак» происходит от аравакского слова «hamaca», что означает «рыболовная сетка».

Всемирный день мозга

22 июля еще Всемирный день мозга. Этот праздник был начат Всемирной федерацией неврологии в 2014 году с целью повышения осведомленности о важности здоровья мозга. Человеческий мозг является основным органом центральной нервной системы, контролирующей все функции нашего тела. Всемирный день мозга направлен на привлечение внимания к различным аспектам здоровья, включая профилактику и лечение неврологических заболеваний.

День приближенного значения числа Пи

Также 22 июля отмечается День приближенного значения числа Пи. Уже почти 4000 лет это число известно человечеству. Древние вавилоняне использовали его для вычисления размеров кругов. Один из величайших математиков античности, Архимед, впервые вычислил значение числа Пи в 250 году до нашей эры. Греческая буква π была впервые использована Уильямом Джонсом в 1706 году как сокращение слова «периферия», а популяризировал ее Леонгард Эйлер в 1737 году.

Какие исторические события произошли 22 июля

1099 — крестоносцы создали Иерусалимское королевство.

1790 — во Франции национализировали имущество церкви.

1819 — состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка-Полтавка».

1894 — на трассе Париж—Руан протяженностью 126 км состоялась первая в мире автогонка.

1906 — французский офицер еврейского происхождения Альфред Дрейфус, обвиненный в 1894 году в государственной измене и приговоренный к пожизненной каторге, полностью реабилитирован и награжден орденом Почетного легиона.

1921 — в газете «Крестьянская правда» вышел первый фельетон Остапа Вишни.

1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях

1942 — советские войска покинули город Свердловск Ворошиловградской области (ныне Довжанск Луганской области), после чего немцы оккупировали всю территорию УССР.

1944 — создан Международный валютный фонд.

1969 — Хуан Карлос I официально провозглашен наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании.

1983 — американец Дик Смит первым в мире облетел Землю на вертолете.

1986 — Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

1989 — таджикский язык провозглашен государственным языком Таджикистана.

2011 — теракты в Норвегии: в результате взрыва в Осло возле здания норвежского правительства 8 человек погибли; в результате нападения террориста Андерса Брейвика на молодежный лагерь на острове Утейя погибли 68 человек.

2014 — украинский город Северодонецк освободили от террористов «лнр».

Кто родился 22 июля