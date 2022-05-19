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День вышиванки: Одесский горсовет поздравил украинцев ярким видео

День вышиванки: Одесский горсовет поздравил украинцев ярким видео

Сегодня, 19 мая 2022 года, отмечается Всемирный День вышиванки. Одесский горсовет подготовил к этому дню поздравительное видео.

«Вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и немаловажная часть культуры украинского народа, символ веры, надежды, любви и непокорности украинцев.

Вышиванка является символом несокрушимости украинского духа, заявлением на весь мир о том, что украинцы – свободный народ.

Пусть украинская вышиванка каждый день охраняет нас, благословляет на мирную, счастливую жизнь!»,

– сказано в комментарии к яркому видео.

Напомним, День вышиванки отмечается с 2006 года ежегодно в каждый третий четверг мая. Ранее в этот день в Одессе, как по всей Украине, проходил мегамарш в вышиванках. В этом году из-за войны и военного положения данное мероприятие пришлось отложить.

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Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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