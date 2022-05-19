День вышиванки: Одесский горсовет поздравил украинцев ярким видео

«Вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и немаловажная часть культуры украинского народа, символ веры, надежды, любви и непокорности украинцев.

Вышиванка является символом несокрушимости украинского духа, заявлением на весь мир о том, что украинцы – свободный народ.

Пусть украинская вышиванка каждый день охраняет нас, благословляет на мирную, счастливую жизнь!»,