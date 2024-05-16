День вышиванки и не только: что можно праздновать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. А еще это Международный день мирного сосуществования, День света и День биографов. Больше подробностей – в нашем материале.
Праздники 16 мая
День вышиванки
Это особый праздник, который ежегодно выпадает на третий четверг мая. Он является международным и призван сохранить давние народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.
История Дня вышиванки началась в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам и другим студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Сначала к акции присоединились несколько десятков студентов и преподавателей, но впоследствии праздник приобрел всеукраинский и международный размах.
Международный день мирного сосуществования
Этот праздник был начат Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2017 года с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
Международный день света
Этот научный праздник был начат ЮНЕСКО в 2017 году. Дата выбрана в честь первой успешной работы лазера 1960 физика и инженера Теодора Маймана.
Всемирный день осведомленности о доступности
Это важный праздник, который ежегодно приходится на третий четверг мая. Он был начат американским разработчиком Джо Девоном в 2011 году с целью привлечь всех специалистов в сфере информационных технологий к совместному поиску решений, которые обеспечивали бы доступ к цифровой продукции для пользователей с ограниченными возможностями.
День биографов
Этот праздник является чествованием профессии биографов, посвящающих свою жизнь исследованию и описанию жизненных путей выдающихся личностей. Дата была избрана в честь встречи Сэмюэла Джонсона, известного лексикографа, поэта и критика, с писателем Джеймсом Босуэллом в 1763 году. Эта встреча стала началом дружбы, приведшей к созданию Босуэллом знаменитой биографии Джонсона.
День ношения фиолетового в знак мира
Шутливость этого праздника состоит в том, что он нацелен продемонстрировать пришельцам, которые смотрят на нас из космоса или спустились на Землю, что человечество им не враг. Поэтому присоединяйтесь к празднованию, надев всю фиолетовую одежду и аксессуары, которые есть в вашем гардеробе.
Что происходило 16 мая в Украине и в мире
- 1648 – под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого наносит поражение польскому войску Стефана Потоцкого;
- 1836 – Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм;
- 1920 – римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк;
- 1929 – в США проходит первая церемония вручения «Оскаров»;
- 1954 – начинается Кенгирское восстание, восстание заключенных в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан);
- 1966 – в Китае объявляют начало «культурной революции»;
- 1975 – японка Табеи Дзюнко становится первой женщиной, покорившей Эверест;
- 2004 – украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение-2004», одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах;
- 2008 – Украина становится 152-м членом Всемирной торговой организации.
Кто родился 16 мая
- 1817 – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;
- 1831 – Дэвид Эдвард Гьюз, валлийский и американский физик и изобретатель;
- 1856 – Николай Колцуняк, украинский этнограф и фольклорист;
- 1966 – Джанет Джексон, американская певица;
- 1968 – Тарас Прохасько, украинский писатель;
- 1973 – Тори Спеллинг, американская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в молодежном телесериале «Беверли-Хиллз, 90210»;
- 1986 – Меган Фокс, американская актриса, модель;
- 1987 – Джан Бономо, турецкий певец, представитель Турции на Евровидении 2012 года;
- 1994 – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы Kalush.