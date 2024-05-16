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День вышиванки и не только: что можно праздновать 16 мая

День вышиванки и не только: что можно праздновать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. А еще это Международный день мирного сосуществования, День света и День биографов. Больше подробностей – в нашем материале.

Праздники 16 мая

День вышиванки

Степовая Украина традиционная вышиванка

Это особый праздник, который ежегодно выпадает на третий четверг мая. Он является международным и призван сохранить давние народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

История Дня вышиванки началась в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам и другим студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Сначала к акции присоединились несколько десятков студентов и преподавателей, но впоследствии праздник приобрел всеукраинский и международный размах.

Международный день мирного сосуществования

Этот праздник был начат Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2017 года с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Международный день света

Этот научный праздник был начат ЮНЕСКО в 2017 году. Дата выбрана в честь первой успешной работы лазера 1960 физика и инженера Теодора Маймана.

Всемирный день осведомленности о доступности

Это важный праздник, который ежегодно приходится на третий четверг мая. Он был начат американским разработчиком Джо Девоном в 2011 году с целью привлечь всех специалистов в сфере информационных технологий к совместному поиску решений, которые обеспечивали бы доступ к цифровой продукции для пользователей с ограниченными возможностями.

День биографов

Этот праздник является чествованием профессии биографов, посвящающих свою жизнь исследованию и описанию жизненных путей выдающихся личностей. Дата была избрана в честь встречи Сэмюэла Джонсона, известного лексикографа, поэта и критика, с писателем Джеймсом Босуэллом в 1763 году. Эта встреча стала началом дружбы, приведшей к созданию Босуэллом знаменитой биографии Джонсона.

День ношения фиолетового в знак мира

Шутливость этого праздника состоит в том, что он нацелен продемонстрировать пришельцам, которые смотрят на нас из космоса или спустились на Землю, что человечество им не враг. Поэтому присоединяйтесь к празднованию, надев всю фиолетовую одежду и аксессуары, которые есть в вашем гардеробе.

Что происходило 16 мая в Украине и в мире

  • 1648 – под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого наносит поражение польскому войску Стефана Потоцкого;
  • 1836 – Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм;
  • 1920 – римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк;
  • 1929 – в США проходит первая церемония вручения «Оскаров»;
  • 1954 – начинается Кенгирское восстание, восстание заключенных в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан);
  • 1966 – в Китае объявляют начало «культурной революции»;
  • 1975 – японка Табеи Дзюнко становится первой женщиной, покорившей Эверест;
  • 2004 – украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение-2004», одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах;

  • 2008 – Украина становится 152-м членом Всемирной торговой организации.

Кто родился 16 мая

  • 1817 – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;
  • 1831 – Дэвид Эдвард Гьюз, валлийский и американский физик и изобретатель;
  • 1856 – Николай Колцуняк, украинский этнограф и фольклорист;
  • 1966 – Джанет Джексон, американская певица;
  • 1968 – Тарас Прохасько, украинский писатель;
  • 1973 – Тори Спеллинг, американская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в молодежном телесериале «Беверли-Хиллз, 90210»;
  • 1986 – Меган Фокс, американская актриса, модель;
  • 1987 – Джан Бономо, турецкий певец, представитель Турции на Евровидении 2012 года;
  • 1994 – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы Kalush.
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