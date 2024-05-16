День вишиванки і не лише він: що можна святкувати 16 травня

Свята 16 травня

День вишиванки

Це особливе свято, яке щорічно випадає на третій четвер травня. Він є міжнародним і покликаний зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Історія Дня вишиванки розпочалася у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам та іншим студентам обрати один день та всім разом одягнути вишиванки. Спочатку до акції приєдналися кілька десятків студентів та викладачів, але згодом свято набуло всеукраїнського та міжнародного розмаху.

Міжнародний день мирного співіснування

Це свято розпочато Генеральною Асамблеєю ООН 8 грудня 2017 року з метою постійної мобілізації зусиль міжнародної спільноти на заохочення миру, толерантності, єднання, взаєморозуміння та солідарності людей Землі.

Міжнародний день світла

Це наукове свято розпочато ЮНЕСКО у 2017 році. Дата обрана на честь першої успішної роботи лазера 1960 року фізика та інженера Теодора Маймана.

Всесвітній день поінформованості про доступність

Це важливе свято, яке щорічно припадає на третій четвер травня. Цей день був започаткований американським розробником Джо Девоном у 2011 році з метою залучити всіх фахівців у сфері інформаційних технологій до спільного пошуку рішень, які б забезпечували доступ до цифрової продукції для користувачів з обмеженими можливостями.

День біографів

Це свято є вшануванням професії біографів, які присвячують своє життя дослідженню та опису життєвих шляхів видатних особистостей. Дата була обрана на честь зустрічі Семюела Джонсона, відомого лексикографа, поета та критика, з письменником Джеймсом Босуеллом у 1763 році. Ця зустріч стала початком дружби, яка призвела до створення Босуелл знаменитої біографії Джонсона.

День носіння фіолетового на знак миру

Жартівливість цього свята полягає в тому, що воно має на меті продемонструвати прибульцям, які дивляться на нас з космосу або спустилися на Землю, що людство їм не ворог. Тому приєднуйтесь до святкування, одягнувши весь фіолетовий одяг та аксесуари, які є у вашому гардеробі.

Що відбувалося 16 травня в Україні та світі

1648 – під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдає поразки польському війську Стефану Потоцькому;

1836 – Едгар Аллан По одружується зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;

1920 – римська католицька церква канонізувала Жанну д’Арк;

1929 – у США відбувається перша церемонія вручення «Оскарів»;

1954 – починається Кенгірське повстання, повстання ув’язнених у 3-му таборовому відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан);

1966 – у Китаї оголошують початок «культурної революції»;

1975 – японка Табе Дзюнко стає першою жінкою, яка підкорила Еверест;

2004 – українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу у пісенному конкурсі «Євробачення-2004», здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилося у 36 країнах;

2008 – Україна стає 152-м членом Світової організації торгівлі.

Хто народився 16 травня