День в истории: 221 год назад был освящен первый одесский герб

1 сентября 1798 года по старому стилю был освящен первый одесский герб, утвержденный Павлом I за полгода до этих событий. На торжества по этому случаю приглашение получили все — новоявленные одесситы, знатные граждане, чиновники, военные, расквартированные в строящемся городе, и даже иностранцы.

Из столицы в Одессу для освящения прислали художественно выполненную копию герба. На доске метровой длины, по ее периметру на русском, греческом, итальянском и немецком языках было написано: «Герб города Одессы». Изображение было разделено на две половины: в верхней был нарисован двуглавый коронованный орел, в нижней — якорь с четырьмя лапами. Морской символ свидетельствовал о том, что главную задачу города правительство видит в мореплавании и торговле. На груди орла красовался мальтийский крест, который появился по инициативе Павла I. Он был Великим магистром Мальтийского ордена, поэтому изображать масонские символы велел повсюду. После гибели императора мальтийский крест с герба исчез.

Около 10 часов утра два специально избранных члена магистрата торжественно вынесли герб из дома Жана Дофине на Ришельевской улице, где проходили собрания городских властей, и понесли его в приходскую церковь. Там отслужили литургию, освятили герб, о чем глава города оповестил одесситов, и вернули символ города в магистрат.

Жители Одессы использовали герб во всех сферах жизни. Его изображали на дипломах и аттестатах, памятных медалях и значках, на городской печати и даже на знамени, с которым верующие выходили на ежегодные крестные ходы.

Когда Одесса отмечала столетие со дня основания, городские власти заказали в Варшаве памятную медаль, на аверсе которой был выгравирован герб, на реверсе — порт с Воронцовским маяком. Медаль была сделана из алюминия, который в то время считался весьма ценным металлом. Впоследствии главный символ Одессы менялся не раз, и на современном гербе от прежнего остался только якорь на красном поле.

Фото: odessa.net.ua