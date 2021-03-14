День украинского добровольца в Одессе отметят возложением

В Одессе состоится офицальное мероприятие, посвященное Дню украинского добровольца, который отмечают 14 марта.

В 10:00 в сквере Героев Небесной Сотни начнется ритуал возложения цветов к мемориальному камню на месте сооружения Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО.

Об этом сообщли в мэрии Одессы.

День украинского добровольца отмечается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года «Об установлении Дня украинского добровольца».

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