День украинского добровольца в Одессе отметят возложением

В Одессе состоится офицальное мероприятие, посвященное Дню украинского добровольца, который отмечают 14 марта.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В 10:00 в сквере Героев Небесной Сотни начнется ритуал возложения цветов к мемориальному камню на месте сооружения Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО.
Об этом сообщли в мэрии Одессы.
День украинского добровольца отмечается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года «Об установлении Дня украинского добровольца».
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