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День технологий и Мэри Поппинс: что еще празднуют 11 мая

День технологий и Мэри Поппинс: что еще празднуют 11 мая

Что празднуют в Украине и мире 11 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 11 мая

Всемирный день Бакфаста

Этот день отмечается как символ культурного наследия и традиций, связанных с известным напитком. Он служит напоминанием об историческом значении напитка в социальных связях и его влиянии на искусство и литературу.

День святых Кирилла и Мефодия

Этот день чтит память двух братьев, которые внесли значительный вклад в развитие славянских литературных традиций и образования. Их усилия в создании алфавита и переводе религиозных текстов имеют большое значение для культурного развития многих народов.

Всемирный день технологий

Этот день подчеркивает важность технологического прогресса и его влияние на современное общество. Он служит поощрением к инновациям и поддержке научных исследований во всех областях.

День ожидания Мэри Поппинс

Этот день посвящен очарованию и вечной мудрости, которую символизирует легендарная няня. Он напоминает о важности детской фантазии и радости, которую приносят сказочные персонажи.

Международный день ветряной мельницы

Этот день отмечается как символ устойчивого развития и использования альтернативных источников энергии. Он напоминает об исторической роли ветряков в сельском хозяйстве и их современном значении.

Всемирный день справедливой торговли

Этот день акцентирует на необходимости этичного производства и торговли. Он поддерживает идею глобальной солидарности и ответственного потребления.

Всемирный день мигрирующих птиц

Этот день посвящен защите птиц, которые ежегодно путешествуют на тысячи километров. Он подчеркивает важность сохранения их миграционных путей и среды обитания.

Всемирный день осведомленности об эго

Этот день призывает к самопознанию и рефлексии. Он напоминает о важности понимания собственных мотиваций и действий в контексте взаимодействия с другими.

Именины 11 мая

11 мая именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

Кто из известных людей родился 11 мая

В этот день родились:

  • 1827 год: Жан-Батист Карпо, французский скульптор, живописец и график, известный своим творчеством в области искусства.
  • 1864 год: Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и переводчица украинских произведений, внесла весомый вклад в литературный мир.
  • 1904 год: Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, известный своими необычными произведениями и влиянием на искусство.

Памятные даты 11 мая

  • 330 год: Освящение Константинополя произошло как важное религиозное событие, связанное с христианством.
  • 868 год: Китайский монах создал «Бриллиантовую сутру», имеющую большое значение в буддизме.
  • 1709 год: Первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку началась, открывая новые возможности для сообщества.
  • 1811 год: Сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкер родились в Сиаме, что в дальнейшем дали название «сиамским близнецам».
  • 1860 год: «Тысяча» Джузеппе Гарибальди высаживается на Сицилии, отмечая важный момент в истории Италии.
  • 1858 год: Миннесота становится 32-м штатом США, расширяя американскую территорию.
  • 1867 год: Независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург гарантируются на конференции в Лондоне.
  • 1907 год: Украинское научное общество основано в Киеве, способствуя развитию науки и образования.
  • 1911 год: Сьюдад-Хуарес объявлен новой столицей Мексики мексиканскими революционерами.
  • 1916 год: Альберт Эйнштейн представляет свою теорию относительности, которая революционизирует физику.
  • 1928 год: Первая в мире регулярная трансляция телепередач начинается в Нью-Йорке, открывая новую эру массовой коммуникации.
  • 1945 год: Статья-интервью Карла Густава Юнга публикуется в швейцарском дневнике «Die Weltwoche», раскрывая глубокие мысли о душе и мире.
  • 1970 год: Первая троллейбусная линия в Мариуполе открывается, облегчая транспортное сообщение в городе.
  • 2014 год: Псевдореферендумы в Донецкой и Луганской областях состоялись, отмечая напряженные события в Украине.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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