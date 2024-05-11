День технологий и Мэри Поппинс: что еще празднуют 11 мая

Что празднуют в Украине и мире 11 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 11 мая
Всемирный день Бакфаста
Этот день отмечается как символ культурного наследия и традиций, связанных с известным напитком. Он служит напоминанием об историческом значении напитка в социальных связях и его влиянии на искусство и литературу.
День святых Кирилла и Мефодия
Этот день чтит память двух братьев, которые внесли значительный вклад в развитие славянских литературных традиций и образования. Их усилия в создании алфавита и переводе религиозных текстов имеют большое значение для культурного развития многих народов.
Всемирный день технологий
Этот день подчеркивает важность технологического прогресса и его влияние на современное общество. Он служит поощрением к инновациям и поддержке научных исследований во всех областях.
День ожидания Мэри Поппинс
Этот день посвящен очарованию и вечной мудрости, которую символизирует легендарная няня. Он напоминает о важности детской фантазии и радости, которую приносят сказочные персонажи.
Международный день ветряной мельницы
Этот день отмечается как символ устойчивого развития и использования альтернативных источников энергии. Он напоминает об исторической роли ветряков в сельском хозяйстве и их современном значении.
Всемирный день справедливой торговли
Этот день акцентирует на необходимости этичного производства и торговли. Он поддерживает идею глобальной солидарности и ответственного потребления.
Всемирный день мигрирующих птиц
Этот день посвящен защите птиц, которые ежегодно путешествуют на тысячи километров. Он подчеркивает важность сохранения их миграционных путей и среды обитания.
Всемирный день осведомленности об эго
Этот день призывает к самопознанию и рефлексии. Он напоминает о важности понимания собственных мотиваций и действий в контексте взаимодействия с другими.
Именины 11 мая
11 мая именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
Кто из известных людей родился 11 мая
В этот день родились:
- 1827 год: Жан-Батист Карпо, французский скульптор, живописец и график, известный своим творчеством в области искусства.
- 1864 год: Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и переводчица украинских произведений, внесла весомый вклад в литературный мир.
- 1904 год: Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, известный своими необычными произведениями и влиянием на искусство.
Памятные даты 11 мая
- 330 год: Освящение Константинополя произошло как важное религиозное событие, связанное с христианством.
- 868 год: Китайский монах создал «Бриллиантовую сутру», имеющую большое значение в буддизме.
- 1709 год: Первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку началась, открывая новые возможности для сообщества.
- 1811 год: Сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкер родились в Сиаме, что в дальнейшем дали название «сиамским близнецам».
- 1860 год: «Тысяча» Джузеппе Гарибальди высаживается на Сицилии, отмечая важный момент в истории Италии.
- 1858 год: Миннесота становится 32-м штатом США, расширяя американскую территорию.
- 1867 год: Независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург гарантируются на конференции в Лондоне.
- 1907 год: Украинское научное общество основано в Киеве, способствуя развитию науки и образования.
- 1911 год: Сьюдад-Хуарес объявлен новой столицей Мексики мексиканскими революционерами.
- 1916 год: Альберт Эйнштейн представляет свою теорию относительности, которая революционизирует физику.
- 1928 год: Первая в мире регулярная трансляция телепередач начинается в Нью-Йорке, открывая новую эру массовой коммуникации.
- 1945 год: Статья-интервью Карла Густава Юнга публикуется в швейцарском дневнике «Die Weltwoche», раскрывая глубокие мысли о душе и мире.
- 1970 год: Первая троллейбусная линия в Мариуполе открывается, облегчая транспортное сообщение в городе.
- 2014 год: Псевдореферендумы в Донецкой и Луганской областях состоялись, отмечая напряженные события в Украине.