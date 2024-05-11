День технологий и Мэри Поппинс: что еще празднуют 11 мая

Праздники и события 11 мая

Всемирный день Бакфаста

Этот день отмечается как символ культурного наследия и традиций, связанных с известным напитком. Он служит напоминанием об историческом значении напитка в социальных связях и его влиянии на искусство и литературу.

День святых Кирилла и Мефодия

Этот день чтит память двух братьев, которые внесли значительный вклад в развитие славянских литературных традиций и образования. Их усилия в создании алфавита и переводе религиозных текстов имеют большое значение для культурного развития многих народов.

Всемирный день технологий

Этот день подчеркивает важность технологического прогресса и его влияние на современное общество. Он служит поощрением к инновациям и поддержке научных исследований во всех областях.

День ожидания Мэри Поппинс

Этот день посвящен очарованию и вечной мудрости, которую символизирует легендарная няня. Он напоминает о важности детской фантазии и радости, которую приносят сказочные персонажи.

Международный день ветряной мельницы

Этот день отмечается как символ устойчивого развития и использования альтернативных источников энергии. Он напоминает об исторической роли ветряков в сельском хозяйстве и их современном значении.

Всемирный день справедливой торговли

Этот день акцентирует на необходимости этичного производства и торговли. Он поддерживает идею глобальной солидарности и ответственного потребления.

Всемирный день мигрирующих птиц

Этот день посвящен защите птиц, которые ежегодно путешествуют на тысячи километров. Он подчеркивает важность сохранения их миграционных путей и среды обитания.

Всемирный день осведомленности об эго

Этот день призывает к самопознанию и рефлексии. Он напоминает о важности понимания собственных мотиваций и действий в контексте взаимодействия с другими.

Именины 11 мая

11 мая именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

Кто из известных людей родился 11 мая

В этот день родились:

1827 год: Жан-Батист Карпо, французский скульптор, живописец и график, известный своим творчеством в области искусства.

1864 год: Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и переводчица украинских произведений, внесла весомый вклад в литературный мир.

1904 год: Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, известный своими необычными произведениями и влиянием на искусство.

Памятные даты 11 мая