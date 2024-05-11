День технологій та Мері Поппінс: що ще святкують 11 травня

Свята та події 11 травня

Всесвітній день Бакфасту

Цей день відзначається як символ культурної спадщини та традицій, пов’язаних з відомим напоєм. Він служить нагадуванням про історичне значення напою в соціальних зв’язках та його вплив на мистецтво та літературу.

День святих Кирила та Мефодія

Цей день вшановує пам’ять двох братів, які зробили значний внесок у розвиток слов’янських літературних традицій та освіти. Їхні зусилля у створенні алфавіту та перекладі релігійних текстів мають велике значення для культурного розвитку багатьох народів.

Всесвітній день технологій

Цей день підкреслює важливість технологічного прогресу та його вплив на сучасне суспільство. Він служить заохоченням до інновацій та підтримки наукових досліджень у всіх галузях.

День очікування Мері Поппінс

Цей день присвячений чарівності та вічній мудрості, яку символізує легендарна няня. Він нагадує про важливість дитячої фантазії та радості, яку приносять казкові персонажі.

Міжнародний день вітряка

Цей день відзначається як символ сталого розвитку та використання альтернативних джерел енергії. Він нагадує про історичну роль вітряків у сільському господарстві та їхнє сучасне значення.

Всесвітній день справедливої торгівлі

Цей день акцентує на необхідності етичного виробництва та торгівлі. Він підтримує ідею глобальної солідарності та відповідального споживання.

Всесвітній день мігруючих птахів

Цей день присвячений захисту птахів, які щороку подорожують на тисячі кілометрів. Він підкреслює важливість збереження їхніх міграційних шляхів та середовищ існування.

Всесвітній день обізнаності про его

Цей день закликає до самопізнання та рефлексії. Він нагадує про важливість розуміння власних мотивацій та дій у контексті взаємодії з іншими.

Іменини 11 травня

11 травня іменини святкують: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Хто з відомих людей народився 11 травня

У цей день народилися:

1827 рік: Жан-Батист Карпо, французький скульптор, живописець і графік, відомий своєю творчістю в області мистецтва.

1864 рік: Етель Ліліан Войнич, ірландська письменниця та перекладачка українських творів, внесла вагомий внесок у літературний світ.

1904 рік: Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст, відомий своїми незвичайними творами та впливом на мистецтво.

Пам’ятні дати 11 травня