День социальных сетей, День астероида и День планетариев: праздники и события 30 июня

Всемирный день социальных сетей

30 июня в мире и Украине отмечают Всемирный день социальных сетей. Это особый праздник, начатый в 2010 году американской медиакомпанией Mashable. Социальные сети – это онлайн-платформы, позволяющие обмениваться мнениями, идеями и информацией, создавая виртуальные сообщества. Они помогают оставаться на связи с важными для нас людьми — близкими, друзьями, коллегами или просто знакомыми.

Существует много мнений относительно положительного и негативного влияния социальных сетей. Однако однозначно за последние несколько десятилетий это явление внесло впечатляющие изменения в коммуникацию и другие сферы человеческой жизни. В 2010 году одна из медиа-компаний США открыла особый праздник — Всемирный день социальных сетей (Social Media Day), который ежегодно отмечается 30 июня.

Международный день астероида

Кроме того, 30 июня празднуют Международный день астероида, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 2016 г. по инициативе Ассоциации исследователей космоса и поддержки Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Этот праздник привлекает внимание к опасности астероидных столкновений с Землей.

Международный день планетариев

30 июня также отмечают Международный день планетариев. Он зародился в Италии в 1990 году благодаря Ассоциации итальянских планетариев, а в 1994 году стал международным благодаря поддержке французских астрономических обществ. Целью этого дня является привлечение планетариев к сотрудничеству в распространении знаний о Вселенной и важной миссии планетариев — «поймать звезды» и сделать их доступными для каждого.

Исторические события 30 июня

1605 — В Москву торжественно въехал Лжедмитрий.

1893 — В Южной Африке, на руднике Яхерсфонтейн нашли алмаз «Эксельсиор» — весом 995 карат.

1894 — В Лондоне открыли Тауэрский мост.

1908 — В Одессе совершен первый в Российской империи полет на аэростате.

1910 — Между Европой и Южной Америкой закончена укладка телефонного кабеля.

1913 — Началась Вторая балканская война.

1948 — Американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин объявили о создании транзистора.

1956 — В США два пассажирских самолета столкнулись над Большим каньоном — погибли 128 человек.

1971 — После космического полета при возвращении на Землю погиб экипаж «Союз-11».

1992 — Принят закон о разделе полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым.

Известные люди, рожденные 30 июня