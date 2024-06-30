День соціальних мереж, День астероїда та День планетаріїв: свята і події 30 червня

Всесвітній день соціальних мереж

30 червня у світі та Україні відзначають Всесвітній день соціальних мереж. Це особливе свято, започатковане у 2010 році американською медіа-компанією Mashable. Соціальні мережі — це онлайн-платформи, що дозволяють обмінюватися думками, ідеями та інформацією, створюючи віртуальні спільноти. Вони допомагають залишатися на зв’язку з важливими для нас людьми — близькими, друзями, колегами чи просто знайомими.

Існує багато думок щодо позитивного та негативного впливу соціальних мереж. Проте однозначно, за останні кілька десятиліть це явище внесло вражаючі зміни в комунікацію та інші сфери людського життя. В 2010 році одна з медіа-компаній США започаткувала особливе свято — Всесвітній день соціальних мереж (Social Media Day), який щороку відзначається 30 червня.

Міжнародний день астероїда

Крім того, 30 червня святкують Міжнародний день астероїда, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 6 грудня 2016 року за ініціативою Асоціації дослідників космосу та підтримки Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях. Це свято привертає увагу до небезпеки астероїдних зіткнень із Землею.

Міжнародний день планетаріїв

Також 30 червня відзначають Міжнародний день планетаріїв. Він зародився в Італії у 1990 році завдяки Асоціації італійських планетаріїв, а в 1994 році став міжнародним завдяки підтримці французьких астрономічних товариств. Метою цього дня є залучення планетаріїв до співпраці задля поширення знань про Всесвіт і важливу місію планетаріїв — “спіймати зірки” і зробити їх доступними для кожного.

Історичні події 30 червня

1605 – У Москву урочисто в’їхав Лжедмитрій.

1893 – У Південній Африці, на руднику Яхерсфонтейн знайшли алмаз «Ексельсіор» – вагою 995 карат.

1894 – В Лондоні відкрили Тауерський міст.

1908 – В Одесі здійснено перший у Російській імперії політ на аеростаті.

1910 – Між Європою і Південною Америкою закінчено укладання телефонного кабелю.

1913 – Почалась Друга балканська війна.

1948 – Американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін оголосили про створення транзистора.

1956 – В США два пасажирських літака зіткнулись над Великим каньйоном — загинули 128 людей.

1971 – Після космічного польоту при поверненні на Землю загинув екіпаж «Союз-11».

1992 – Ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.

Відомі люди, народжені 30 червня