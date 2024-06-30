День соціальних мереж, День астероїда та День планетаріїв: свята і події 30 червня

“Одеське Життя” розповідає про свята і події, які відзначають в світі та в Україні 30 червня 2024 року. Також ви дізнаєтесь, хто з відомих людей народився в цей день і які історичні події сталися.
Всесвітній день соціальних мереж
30 червня у світі та Україні відзначають Всесвітній день соціальних мереж. Це особливе свято, започатковане у 2010 році американською медіа-компанією Mashable. Соціальні мережі — це онлайн-платформи, що дозволяють обмінюватися думками, ідеями та інформацією, створюючи віртуальні спільноти. Вони допомагають залишатися на зв’язку з важливими для нас людьми — близькими, друзями, колегами чи просто знайомими.
Існує багато думок щодо позитивного та негативного впливу соціальних мереж. Проте однозначно, за останні кілька десятиліть це явище внесло вражаючі зміни в комунікацію та інші сфери людського життя. В 2010 році одна з медіа-компаній США започаткувала особливе свято — Всесвітній день соціальних мереж (Social Media Day), який щороку відзначається 30 червня.
Міжнародний день астероїда
Крім того, 30 червня святкують Міжнародний день астероїда, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 6 грудня 2016 року за ініціативою Асоціації дослідників космосу та підтримки Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях. Це свято привертає увагу до небезпеки астероїдних зіткнень із Землею.
Міжнародний день планетаріїв
Також 30 червня відзначають Міжнародний день планетаріїв. Він зародився в Італії у 1990 році завдяки Асоціації італійських планетаріїв, а в 1994 році став міжнародним завдяки підтримці французьких астрономічних товариств. Метою цього дня є залучення планетаріїв до співпраці задля поширення знань про Всесвіт і важливу місію планетаріїв — “спіймати зірки” і зробити їх доступними для кожного.
Історичні події 30 червня
- 1605 – У Москву урочисто в’їхав Лжедмитрій.
- 1893 – У Південній Африці, на руднику Яхерсфонтейн знайшли алмаз «Ексельсіор» – вагою 995 карат.
- 1894 – В Лондоні відкрили Тауерський міст.
- 1908 – В Одесі здійснено перший у Російській імперії політ на аеростаті.
- 1910 – Між Європою і Південною Америкою закінчено укладання телефонного кабелю.
- 1913 – Почалась Друга балканська війна.
- 1948 – Американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін оголосили про створення транзистора.
- 1956 – В США два пасажирських літака зіткнулись над Великим каньйоном — загинули 128 людей.
- 1971 – Після космічного польоту при поверненні на Землю загинув екіпаж «Союз-11».
- 1992 – Ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.
Відомі люди, народжені 30 червня
- 1470 – Карл VIII, король Франції (1483—1498).
- 1789 – Орас Верне, французький живописець-баталіст.
- 1825 – Ерве Флоримон, французький композитор.
- 1907 – Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу ОУН.
- 1911 – Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.
- 1914 – Володимир Челомей, український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки.
- 1966 – Майк Тайсон, американський боксер-професіонал, наймолодший чемпіон світу серед важковаговиків.
- 1975 – Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
- 1985 – Майкл Фелпс, американський плавець, 14-разовий олімпійський чемпіон.